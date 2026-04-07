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Carla Giraldo rompió el silencio y habló sobre Cristina Hurtado dentro de La Casa de los Famosos

La actriz y presentadora rompió el silencio y reveló detalles de su paso por la primera temporada en el reality del Canal RCN.

Mensaje de Carla Giraldo a Cristina Hurtado
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

abril 07 de 2026
04:42 p. m.
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No cabe duda de que Carla Giraldo se ha convertido en una de las actrices y presentadoras más queridas en el país ya que millones de colombianos han visto su paso por la televisión nacional desde que era una pequeña niña.

Sin embargo, su labor en La Casa de los Famosos Colombia ha marcado un antes y un después en su carrera profesional, pues así lo hizo saber recientemente al entrar a las instalaciones de la casa más famosa del país y hablar con los jugadores que siguen allí.

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Carla Giraldo habla de su carrera profesional

Una de las sorpresas para este nuevo martes de presupuesto consistió en la llegada de la presentadora, quien sorprendió a los famosos al aparecer y protagonizar un sin fin de dinámicas junto a ellos. No obstante, el tiempo para las reflexiones también llegó ya que la mujer se sinceró con todos y manifestó llegar a sentir el fin de su carrera frente a las pantallas.

“Cuando más perdida me sentía, cuanto más en el vacío estaba, cuando estaba en la negación completa, apareció este programa en mi vida. Yo jamás he presentado y eso se notó en la primera temporada y eso hizo que yo recuperara un público perdido”, explicó.

Así mismo, recalcó su asombro tras haber sido llamada al juego, no para participar, sino para presentar un formato que en aquel entonces nunca antes se había hecho en el país.

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¿Qué dijo sobre Cristina Hurtado?

El espacio también permitió que Giraldo se sincerara sobre su trabajo compartido junto a la presentadora Cristina Hurtado al recalcar su excelencia profesional y las situaciones de la vida que no permitieron que ambas compartieran nuevamente el set.

“Yo no la saqué, yo creo que la gente se saca sola y la gente hace bien o mal su trabajo y te da lo que tiene. Ella hizo muy bien su trabajo y es una vieja muy disciplinada y además preciosa. Pero yo a este juego le agradezco mi carrera nuevamente”, explicó.

Por otro lado, recalcó que el lado que el público conoció durante su paso por MasterChef no fue “tan chévere” por lo que tomó dicha oportunidad como un “renacer” al ser ahora conocida por nuevos nichos.

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