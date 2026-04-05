Carlos Vives presenta “El último disco Vol. 1”: un regreso a la esencia de la música

El cantante samario Carlos Vives vuelve a la escena musical con una propuesta que mira hacia el pasado para redefinir el presente. Su nuevo trabajo, El último disco Vol. 1, no es una despedida, sino una declaración artística.

En un momento donde la industria privilegia lo digital y lo inmediato, este álbum apuesta por un proceso más orgánico. Inspirado en la tradición del vinilo, el proyecto está dividido en dos volúmenes y fue grabado en sesiones en vivo con toda la banda, recuperando la dinámica de los grandes discos clásicos.

Según la UNESCO, este tipo de prácticas contribuyen a preservar el patrimonio musical y las expresiones culturales tradicionales.

Un álbum que mezcla raíz, identidad y sonido en vivo

“El último disco Vol. 1” reúne diez canciones que conectan el vallenato, el pop y los sonidos caribeños con una visión contemporánea. El álbum abre con “Te dedico”, una pieza romántica que resume el espíritu del proyecto: volver a las canciones como mensajes personales.

Entre los momentos más destacados aparece “Buscando el mar”, colaboración con Juan Luis Guerra, inspirada en la obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Esta canción también marca la última grabación del legendario acordeonista Egidio Cuadrado, figura clave en la carrera de Vives.

El disco también sorprende con “Si yo volviera a nacer”, producido por Sergio George, que rinde homenaje a la salsa, y con “Sombra perdida”, donde participa Niña Pastori, creando un puente entre el vallenato y el flamenco.

Una apuesta por la esencia en tiempos de cambio musical

Más allá de sus colaboraciones, el álbum se convierte en una respuesta a los cambios de la industria musical. Para Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes, la preservación de las músicas tradicionales es clave para fortalecer la identidad cultural, algo que Vives reafirma en este proyecto.

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Canciones como “Perdón” o “Yo siempre estoy aquí” exploran emociones profundas, mientras que el tema final, “El último disco”, retoma el vallenato clásico con la participación del acordeonista Cocha Molina.

Con este lanzamiento, Carlos Vives no solo presenta nueva música, sino una experiencia que reivindica la creación colectiva y el valor de las raíces. Su próxima gira, “Tour al sol”, llevará este concepto a los escenarios, consolidando un regreso que conecta tradición, identidad y evolución sonora.