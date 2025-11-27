Famosa actriz reveló que consumió marihuana por error durante una grabación

Múltiples estudios científicos han demostrado que dentro de los efectos del consumo de marihuana se puede presentar paranoia a corto plazo.

Así lo dio a conocer una investigación, publicada por la Universidad de Oxford, en donde se logró determinar que el ingrediente principal del cannabis aumenta la probabilidad de alterar dicho estado mental y generar otras afectaciones psicológicas como la ansiedad, preocupación, bajo estado de ánimo, entre otras.

Actriz consume marihuana por error en set de grabación

En esta oportunidad, se trata de la famosa actriz Carolina Gaitán, quien es reconocida por la significativa cantidad de personajes que ha obtenido en distintas telenovelas, series y películas, tanto nacionales como internacionales.

En una nueva ocasión, la también cantante tomó sus redes sociales para manifestar su angustia y molestia ante un suceso inesperado que afectó significativamente su estado mental. La mujer reveló que, durante la grabación de una película, consumió por error marihuana.

Según su relato, su personaje debía realizar este consumo por lo que la actriz advirtió a la producción que ella haría dicha escena con un cigarro de tabaco ya que su cuerpo genera reacciones adversas al THC. Pese a las advertencias hechas, Gaitán resultó grabando la escena, presuntamente, con el cigarro lleno de marihuana.

“Al parecer, mi compañero se confundió y me pasó el cigarro de marihuana… me lo fumé con toda la pasión con la que yo hago mis personajes y me lo fumé todo. Al final de la escena me empiezo a sentir confundida y supremamente alterada… entré en pánico, angustia, paranoia e hipersensibilidad extrema a esta sustancia”, explicó.

Aunque la actriz no logró identificar, con mayor claridad, cuál fue el orden de los efectos que esto generó en su cuerpo, manifestó su inconformidad por los momentos de angustia que vivió, tras haber hecho serias advertencias al respecto.

Carolina Gaitán hace llamado de atención al set

Por su parte, la actriz no dudó en hacer un fuerte llamado de atención tras haberse expuesto a los efectos nocivos que dicha sustancia generó en su cuerpo.

“Esto se siente muy mal cuando uno ha dicho que no quiere estar en este estado y no se lo busca. Esto no es solamente un llamado de atención al set, sino un llamado de atención a que nunca nadie haga un chiste a otra persona de generar un estado alterado de conciencia sin su consentimiento”, finalizó la mujer.