Sara Corrales enternece al revelar la primera ecografía de su bebé: ¿cuándo nacerá?

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras la más reciente novedad con la que Sara Corrales confirmó, por medio de sus redes sociales oficiales, la dulce espera en la que se encuentra tras estar embarazada.

Las reacciones de sus más fieles seguidores no tardaron en llegar ya que miles de internautas manifestaron su alegría y entusiasmo por conocer al primer hijo de la recordada actriz y modelo.

Sara Corrales comparte ecografía de su bebé

En las horas más recientes, la mujer compartió, por medio de su cuenta oficial de Instagram, un sentido video con el que manifestó su profundo agradecimiento con cada una de las personas que han celebrado junto a ella la gran noticia.

Así mismo, sorprendió al revelar la primera ecografía en la que se observa el tamaño del bebé, quien actualmente tendría 3 meses de gestación.

Según Corrales, quien se mostró bastante emocionada en el clip, su bebé ya posee un gran tamaño por lo que no dudó en romper en llanto. También, en el clip se observan las distintas reacciones que todos sus familiares y amigos tuvieron ante la inesperada noticia, mientras que también se observa la reacción de su esposo al observar la prueba de embarazo que confirmó su estado.

“Gracias a cada persona que celebró con nosotros este sueño que hoy se vuelve realidad. Gracias a la vida por regalarnos el privilegio más grande y gracias a ti bebé por cambiarnos la vida, aún sin conocerte”, manifestó la actriz.

¿Cuándo nacerá el hijo de Sara Corrales?

En el más reciente video no solo se comparten mensajes de felicidad y reflexiones sobre la nueva vida que llega a la familia Pasquini Corrales, sino que también la mujer da a conocer que su primer hijo nacerá durante el mes de mayo del 2026, de modo que, actualmente Sara estaría próxima a cumplir cuatro meses de embarazo.

Cabe recalcar que, en los meses más recientes, la también deportista reveló a sus fanáticos que se encontraba realizando un tratamiento para lograr quedar embarazada por lo que, según varios de sus seguidores, la confirmación se habría hecho esperar.