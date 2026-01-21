Participantes de la Casa de los Famosos tuvieron fuerte discusión: se dijeron de todo

Con el correr de los días, el ambiente dentro de La Casa de los Famosos es cada vez más tenso entre los participantes.

Este miércoles, dos de los famosos tuvieron un fuerte cruce de palabras tras una dinámica impuesta por el Jefe. Los involucrados en la situación fueron Eidevin López, creador de contenido, y Renzo.

Video del fuerte cruce entre los dos participantes de La Casa de los Famosos

La situación se puso tensa luego de que el Jefe decidiera hacer la tradicional dinámica de las Etiquetas. Allí, cada participante tenía que ponerle una cualidad o crítica al participante que considerara apropiado.

En ese contexto, Renzo decidió ponerle la etiqueta de 'Lambón' a Eidevin, quien no se lo tomó muy bien y desató su furia contra su compañero en la casa.

Tras la dinámica, Eidevin decidió encarar a Renzo y reclamarle por la situación. Ante esto, ambos participantes terminaron en un fuerte cruce de palabras y diciéndose de todo.

Finalmente, ambos tomaron caminos distintos y no se volvieron s dirigir la palabra en todo el día.