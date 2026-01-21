CANAL RCN
Tendencias

Alejandro Estrada mostró su confusión sentimental entre dos mujeres en La Casa de los Famosos: videos

Alejandro Estrada enfrenta una decisión clave en La Casa de los Famosos Colombia: mostró su interés por dos compañeras.

Alejandro Estrada confusión sentimental La Casa de los Famosos
Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
03:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Dentro de La Casa de los Famosos Colombia, las estrategias, las alianzas y las discusiones no son lo único que marca el ritmo del reality. En las últimas horas, el foco se trasladó al terreno sentimental luego de que Alejandro Estrada quedara en el centro de una historia que tiene a los televidentes atentos: un triángulo afectivo que podría cambiar su rumbo dentro del programa.

Accidente en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿se quedarán sin alimento?
RELACIONADO

Accidente en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿se quedarán sin alimento?

El actor, uno de los participantes con mayor exposición mediática en la convivencia, dejó al descubierto que su situación sentimental ya no es tan clara como al inicio del reality.

Lo que comenzó como una experiencia sin expectativas románticas, hoy se transformó en una confusión que involucra a dos mujeres de la casa y que ha generado debate tanto dentro del programa como en redes sociales.

Alejandro Estrada y sus sentimientos en La Casa de los Famosos

La revelación se dio en medio de una charla íntima con Lorena Altamirano, donde Estrada reconoció que el encierro y la cercanía diaria han alterado su panorama emocional.

El actor aceptó que, pese a haber ingresado con la idea de no involucrarse sentimentalmente, la realidad del formato terminó llevándolo por otro camino.

Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 sufre desmayo a altas horas de la noche
RELACIONADO

Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 sufre desmayo a altas horas de la noche

En ese contexto, confesó que su vínculo con Yuli Ruiz se ha fortalecido con el paso de los días. La química entre ambos no es nueva, ya que existía un conocimiento previo antes del programa, pero la convivencia constante intensificó la cercanía.

Gestos, conversaciones y momentos compartidos han sido suficientes para que los seguidores del reality comiencen a hablar de algo más que una simple amistad.

Alejandro Estrada atraído por dos mujeres en La Casa de los Famosos

Alejandro Estrada también admitió sentirse atraído por Sara Uribe, una situación que complicó aún más su panorama sentimental.

En diferentes espacios dentro de la casa, el actor destacó la madurez y la forma de pensar de la presentadora, valorando el diálogo y la conexión emocional que ha construido con ella.

¡Insólito! Este es el nuevo artefacto en La Casa de los Famosos Colombia 2026
RELACIONADO

¡Insólito! Este es el nuevo artefacto en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Por ahora, el futuro emocional de Alejandro Estrada sigue siendo una incógnita. La gran pregunta es si tomará una decisión clara o si el reality seguirá siendo el escenario donde su corazón permanezca dividido, alimentando una de las historias más comentadas de la temporada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Accidente en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿se quedarán sin alimento?

Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez tomó decisión radical y de ÚLTIMA HORA tras la muerte de Yeison Jiménez

Artistas

¿Respuesta para Giovanny Ayala? El video de Jessi Uribe y Luis Alfonso que desató polémica

Otras Noticias

JEP

Víctimas de las Farc solicitaron cuatro veces a la JEP declarar incumplimiento en reparación de bienes

La Jurisdicción rechazó las solicitudes presentadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, argumentando falta de evidencia probatoria suficiente.

Venezuela

Denuncian que en medio de las excarcelaciones siguen funcionando centros clandestinos de detención en Venezuela

El reporte fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no ha logrado ingresar al país desde el 2002, ante la OEA.

Selección Colombia

¿Por qué Luis Javier Suárez debe ser el delantero de la selección en el Mundial?

Ecuador

Estos productos se verán afectados en Colombia tras la imposición de arancel por parte de Ecuador

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la grave vulneración del derecho a la salud en Colombia