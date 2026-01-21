Alejandro Estrada mostró su confusión sentimental entre dos mujeres en La Casa de los Famosos: videos

Dentro de La Casa de los Famosos Colombia, las estrategias, las alianzas y las discusiones no son lo único que marca el ritmo del reality. En las últimas horas, el foco se trasladó al terreno sentimental luego de que Alejandro Estrada quedara en el centro de una historia que tiene a los televidentes atentos: un triángulo afectivo que podría cambiar su rumbo dentro del programa.

El actor, uno de los participantes con mayor exposición mediática en la convivencia, dejó al descubierto que su situación sentimental ya no es tan clara como al inicio del reality.

Lo que comenzó como una experiencia sin expectativas románticas, hoy se transformó en una confusión que involucra a dos mujeres de la casa y que ha generado debate tanto dentro del programa como en redes sociales.

Alejandro Estrada y sus sentimientos en La Casa de los Famosos

La revelación se dio en medio de una charla íntima con Lorena Altamirano, donde Estrada reconoció que el encierro y la cercanía diaria han alterado su panorama emocional.

El actor aceptó que, pese a haber ingresado con la idea de no involucrarse sentimentalmente, la realidad del formato terminó llevándolo por otro camino.

En ese contexto, confesó que su vínculo con Yuli Ruiz se ha fortalecido con el paso de los días. La química entre ambos no es nueva, ya que existía un conocimiento previo antes del programa, pero la convivencia constante intensificó la cercanía.

Gestos, conversaciones y momentos compartidos han sido suficientes para que los seguidores del reality comiencen a hablar de algo más que una simple amistad.

Alejandro Estrada atraído por dos mujeres en La Casa de los Famosos

Alejandro Estrada también admitió sentirse atraído por Sara Uribe, una situación que complicó aún más su panorama sentimental.

En diferentes espacios dentro de la casa, el actor destacó la madurez y la forma de pensar de la presentadora, valorando el diálogo y la conexión emocional que ha construido con ella.

Por ahora, el futuro emocional de Alejandro Estrada sigue siendo una incógnita. La gran pregunta es si tomará una decisión clara o si el reality seguirá siendo el escenario donde su corazón permanezca dividido, alimentando una de las historias más comentadas de la temporada.