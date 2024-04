Juan David reveló las causas por la que salió de la Casa de los Famosos: ¿Sandra la culpable?

La Casa de los Famosos dio a conocer sus nuevos dos eliminados de la semana, lo que ha generado todo tipo de reacciones entre los seguidores de la producción del Canal RCN y la app ViX, y que por medio de las redes sociales han dado a conocer sus comentarios sobre lo acontecido en la casa más famosa de Colombia durante los últimos días.

Sin ninguna duda la salida de Sandra Muñoz y Juan David sorprendió a todos los seguidores de la Casa de los Famosos, pero lo que más sorprendió a los seguidores fueron las declaraciones del paisa y de Sandra, quienes en el after Show de ViX dieron a conocer sus teorías por la que no tuvieron el apoyo de los colombianos.

Juan David dio sus teorías sobre su salida de la Casa de los Famosos

En conversaciones con Roberto Velásquez y Lina Tejeiro, Juan David dio a conocer la teoría por la que salió de la Casa de los Famosos en la octava semana de participación, dejando claro que salió de la casa por no ser tan conocido entre los seguidores, además de estar en la nominación con personas más populares en Colombia.

“Siento que sigo pensando lo mismo y es de pronto no ser tan conocido, porque a quien no le gustaría tener 11 millones de seguidores. Sin embargo, siempre fui yo, una persona real, tomando decisiones desde el corazón. Siempre me mostré tal cual soy, pero al ver que en cada posicionamiento solo dos o tres participantes votaban por mí me dio a entender que estaba haciendo las cosas bien. Lo que me sacó fueron muy poquitos votos realmente”, dijo el deportista.

Además, aprovechó la oportunidad para dejar claro que muchas personas y algunos participantes confundieron su amabilidad con “coqueteos” con sus compañeras, pero afirmó que en el inicio de la competición sí tuvo algunos acercamientos con algunas mujeres dentro de la Casa de los Famosos.

¿Sandra culpó a Juan David por salir de la Casa de los Famosos?

Sin embargo, las declaraciones que más generando tensión entre todos los seguidores de la Casa de los Famosos fueron las de Sandra, quien afirmó que al parecer la relación que tuvo con Juan David dentro del reality fue el detonante para que saliera de la casa, pues habría generado un disgusto dentro del público.

Además, dijo que después de salir de la casa más famosa de Colombia, está dispuesta a ver todos los capítulos de la producción del Canal RCN y buscar explicación sobre lo que pasó en la Casa de los Famosos Colombia.