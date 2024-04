La Segura preocupa a sus seguidores por su estado de salud en la Casa de los Famosos

Una nueva preocupación se ha generado dentro de los participantes de la Casa de los Famosos y todos los seguidores de la producción del Canal RCN y la app ViX, pues se dio a conocer que La Segura, reconocida influenciadora, presenta algunos quebrantos de salud, prendiendo las alarmas del Jefe y sus seguidores.

Durante las últimas horas, se ha podido ver a La Segura teniendo un poco de dificultad al caminar, haciendo que muchos de sus compañeros estén muy pendientes del estado de salud de la caleña, pues para nadie es un secreto el accidente que tuvo hace varios años y que hace que la creadora de contenido tenga que estar en una silla de ruedas dentro del reality.

La Segura confesó en la Casa de los Famosos que tiene dolor

Durante las actividades del 1 de abril, La Segura le confesó a Omar Murillo, nuevo líder de la Casa de los Famosos, que ella se tenía que hacer un tratamiento en Estados Unidos para que el dolor disminuya, pero que ya lleva varios meses que no se lo ha hecho y durante los últimos días, el dolor ha aumentado de manera considerable.

“Yo me hago unos bloqueos en Estados Unidos, que solo me los haces allá para adormecer en dolor. A veces dura dos meses o tres meses, pero yo ya llevó más de dos meses acá y tengo miedo porque ya llevó cuatro días con el dolor cada vez más intensivo (…) Acá en Colombia no hay nada que me puedan hacer”, aseguró la creadora de contenidos.

Cabe mencionar que La Segura es la única participante autorizada por el Jefe de utilizar una silla de ruedas eléctrica dentro de la competencia, esto teniendo en cuenta el accidente que sufrió a los 18 años y que afectó seriamente el movimiento de la caleña.

¿Qué le impide a ‘La Segura’ estar en algunas pruebas de la Casa de los Famosos?

Según dio a conocer la propia influenciadora, la condición que tiene es por un atentado que sufrió a los 18 años en la ciudad de Cali, luego de que un hombre en una motocicleta le propinara dos disparos mientras estaba en su vehículo, lo que generó que ‘La Segura’ estuviera luchando entre la vida y la muerte.

En el relato, La Segura confirmó que luego de los disparos sintió que se estaba muriendo, por lo que le pidió a la persona que la acompañaba que le dijera a su mamá que la amaba. Sin embargo, el esfuerzo de los médicos hizo que la caleña pudiera sobrevivir, pero algunas dificultades para caminar, pues una de las balas afectó la médula.

Además, la creadora de contenidos reveló en la ‘Casa de los Famosos’ que la persona que le propinó el atentado fue una amante de un exnovio.

