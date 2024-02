Juan David y Martha Bolaños protagonizaron momento ‘candente’ en La Casa de los famosos

La Casa de los famosos Colombia está cada vez más emocionante, teniendo en cuenta todo lo acontecido con los participantes dentro de la vivienda, lo que ha generado todo tipo de comentarios entre todos los seguidores del reality, el cual ha cautivado a los colombianos noche a noche.

El último acontecimiento que ha generado todo tipo de reacciones entre todos los seguidores de La Casa de Los Famosos fue lo acontecido con Juan David Zapata y Martha Bolaños, quienes en capítulos anteriores tuvieron un momento candente dentro de la casa, haciendo que explotaran todos los seguidores del reality.

Los hechos se presentaron en medio de la celebración del equipo infierno por ganarse el reto del rompecabezas. Una de las cámaras de la Casa de los Famosos captó el momento exacto en el que Juan David Zapata y Martha Isabel Bolaños se encuentran en el baño, generando tensión entre los participantes por lo acontecido en días anteriores.

Juan David Zapata le robó un beso a Martha Isabel Bolaño

En las imágenes se puede ver el momento exacto en que Martha Isabel Bolaño le pidió ayuda al Juan David para ponerse el tapabocas, teniendo en cuenta que tenía guantes de aseo en las manos, ya que se encontraba aseando el lugar. Sin embargo, el tema no quedó allí, pues al momento de poner el tapabocas subió la temperatura entre los famosos.

En medio de ayudar a Martha Isabel Bolaños poner el tapabocas, Juan David Zapata aprovechó la oportunidad para robarle un beso por encima del tapabocas a la reconocida actriz, quien tras el inesperado momento afirmó “qué rico” dejando abierta la posibilidad de que hay una fuerte atracción entre ambos participantes.

Además, al momento de preguntarle en el confesionario, ambos participantes dejaron claro que si hay una atracción bastante fuerte, pero que no quiere forzar las cosas, motivo por el cual están esperando que el tiempo diga que puede acontecer entre ellos.

La atracción entre Martha Isabel y Juanda

Vale mencionar que este no es el primer acontecimiento que pasa entre las celebridades, pues en medio de una dinámica de integración en la que los participantes departían en el jacuzzi jugando “la verdad o se atreve”, Bolaños contó frente a todos sus compañeros que Juanda le llamaba la atención y se le hacía el integrante más guapo.

No obstante, este no fue el único encuentro que tuvieron estos dos famosos. Cuando se encontraban en el cuarto 'cielo', Martha contó que había tenido un sueño con el joven y aunque no reveló de qué se trató exactamente, contó que se trató de uno “muy caliente”.

Cabe recordar que usted podrá vivir todo lo acontecido en La casa de los famosos por el Canal RCN o la app Vix 24/7.