Nataly Umaña ‘le cantó la tabla’ a Miguel Melfi en la Casa de los Famosos: “Ya estás muy aburrido”

Para nadie es un secreto que una de las relaciones que más ha generado controversia dentro de la Casa de los Famosos es la Nataly Umaña y Miguel Melfi, quienes han estado bajo el foco de todos los medios de comunicación, teniendo en cuenta todas las acciones que se han presentado desde que inició la producción del Canal RCN y la app ViX.

Luego de lo acontecido con Alejandro Estrada y la mamá del panameño, Miguel Melfi y Nataly Umaña han comenzado a tener un distanciamiento que ha generado fuerte rumores dentro de la Casa de los Famosos, pues muchos aseguran que el gusto de ambos se terminó tras la visita del exesposo de la actriz ya madre de cantante.

Nataly Umaña le cantó la tabla a Miguel Melfi en la Casa de los Famosos

Ante los comportamientos que ha tenido Miguel Melfi en los últimos días, Nataly Umaña se sinceró con el panameño y le expresó su inconformismo tras las actitudes después de la visita de Annie, mamá del cantante, y que hizo que la relación entre los famosos tomara un rumbo inesperado para los cibernautas.

En medio de un momento bastante tierno, Nataly Umaña le reprochó a Miguel Melfi la falta de amor y cariño que ha tenido en los últimos días, dejando claro que lo ha sentido bastante alejado de ella, algo que no sucedida a principio del reality, pues ambas celebridades se la pasaban juntos gran parte del tiempo.

“Estás muy aburrido, ya no eres chévere. Me gustabas más antes, ¿puedes ser como antes? Me gustaba más (…) No es solamente por los besos, sino por la actitud. Eras más tierno, más lindo. He querido acercarme, pero te pones como más retadorcito”, fueron las palabras de Nataly a Miguel Melfi.

Ante las palabras de Nataly Umaña, Miguel Melfi respondió sin pelos en la lengua y dejó claro que él ingresó a la Casa de los Famosos para participar, jugar y ganar, y no precisamente para conseguir pareja y estar detrás de ella cada rato.

“No es el contexto. Uno no viene aquí a hacer esto. Que se puede hacer, claro, pero siento que ni tú ni yo cuando aceptamos venir acá lo hicimos para estar en esto. Lo aceptamos por un montón de cosas que podíamos hacer dentro de la casa”, respondió el panameño.

Reacción de Nataly ante lo acontecido con Miguel Melfi

Ante las cámaras, Nataly Umaña se cuestionó sobre lo que estaba sucediendo en su vida amorosa, dejando declaraciones que han generado todo tipo de reacciones entre los cibernautas.

“¿Yo a estas alturas de mi vida en qué me metí?”, preguntó, a lo que añadió: “Por respeto a mí debería mejor volver a un comienzo, como si no hubiera pasado nada (…) Lo último que quise fue quedar como una estúpida. Gracias, finalmente, como que me decepcionas”, finalizó.

