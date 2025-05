Altafulla no se quedó con nada y lanzó 'crudo' mensaje a Yina Calderón en la Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos vive una de las semanas de mayor tensión tras conocerse que dos participantes se despedirán de competencia.

Bajo este panorama, este martes, los participantes vivieron la primera gala de nominación de la semana, evento en el cual algunos se sacaron chispas con crudos mensajes en contra de otros.

Este fue el caso de Andrés Altafulla, participante que no se guardó nada en su nominación contra Yina Calderón, con quien ha tenido varios cruces.

Altafulla lanzó crudo mensaje a Yina en la Casa de los Famosos

Este martes, los participantes tuvieron una dinámica diferente para votar por quien quiere que salga de competencia.

En esta oportunidad, estos debían otorgar cierta cantidad de puntos que se conocían luego de romper unas alcancías.

Altafulla obtuvo seis puntos, por lo que decidió darle cuatro de ellos a Yina Calderón. Allí, el cantante lanzó un fuerte mensaje a la DJ.

“Me pareces todo lo malo de esta casa, no solo de la casa sino también de la sociedad y toda Colombia lo puede notar claramente", dijo de entrada.

Y agregó: "Todas esas cosas que salen de ti de odio, faltas de respeto, insultos, solo habla de cómo eres tú, cómo estás por dentro, cómo estás por fuera y cómo te sientes”.

Recordó además cada una de las ocasiones en las que la polémica influenciadora se refirió a otros de manera despectiva, incluyendo a Merly Ome, su propia mamá.

"Pedirte que respetes algo es claramente imposible puesto que nos hemos dado cuenta de que no respetas a tus compañeros, no respetas a las mascotas, no respetas a los que salen en la televisión, no respetas a los invitados de El Jefe, no respetas a los que vienen de otros países a participar acá, no respetas ni siquiera a tu mamá; en el mensaje que mandaste en el Día de la Madre diciéndole que era una calienta h*evos. Entonces decirte que respetes a alguien ya es imposible. Siento que estarías mejor en tu casa”, concluyó.

La reacción de Yina no se hizo esperar y tildó a Altafulla de 'lambón', pues para la DJ, este hombre no es "capaz de pararse con los hombres, sino con las mujeres".

Así quedó la placa de nominación de la Casa de los Famosos

Tras las votaciones, un total de cinco participantes quedaron en placa nominados y en riesgo de eliminación para este miércoles.

Además de Altafulla y la Toxi Costeña, participantes que ya se encontraban en placa, se sumaron la Jesuu, Yina Calderón y Camilo Trujillo.

