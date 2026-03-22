Remezón en la Casa de los Famosos: una de estas tres participantes regresará a la competencia
Esta semana se conocerá cuál será la participante que retornará.
Noticias RCN
05:15 p. m.
La competencia en La Casa de los Famosos Colombia 2026 ha dado un giro trascendental que nadie vio venir. Justo cuando los grupos dentro de la casa —el Cuarto Calma y el Cuarto Tormenta— comenzaban a consolidar sus estrategias de cara a la recta final, el Canal RCN ha soltado una "bomba" que promete alterar el equilibrio de la convivencia: el Poder de Resurrección.
Este anuncio ha encendido las redes sociales, donde los seguidores del reality ya debaten intensamente sobre cuál de las tres eliminadas más polémicas y recordadas de la temporada merece una segunda oportunidad.
Las candidatas para este esperado reingreso son Marilyn Patiño, Beba de la Cruz y Luisa Cortina.
¿Cómo será el regreso de alguna de estas tres participantes?
En esta oportunidad no será el público el que decidirá quien entrará a competencia. La dinámica trata de lo siguiente: Las participantes ingresarán a la casa como invitadas y compartirán por toda la semana.
Posteriormente, se realizará una ceremonia de votación en la que los famosos deberán elegir a una de ellas. La participante seleccionada será quien obtenga el poder de resurrección y regresará oficialmente de nuevo a la competencia.
¿Qué eligirá la casa?
- Marilyn Patiño: Su salida dejó un vacío de carisma y profesionalismo. Muchos participantes dentro de la casa han manifestado extrañarla, destacando su capacidad de trabajo y su energía positiva. Su regreso sería visto como un acto de justicia para quienes valoran el talento actoral.
- Beba de la Cruz: La barranquillera, eliminada recientemente a mediados de marzo, es quizás la opción más explosiva. Su paso por la casa estuvo marcado por confrontaciones directas y una personalidad que no conoce de filtros. Un eventual reingreso de "La Beba" pondría a temblar a sus detractores y reavivaría viejas rencillas.
- Luisa Cortina: Fue la primera eliminada de esta temporada, lo que dejó a muchos con ganas de conocer más de su faceta como influencer. Su retorno representaría la "revancha" definitiva para alguien que apenas pudo mostrar su estrategia de juego.