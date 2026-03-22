Remezón en la Casa de los Famosos: una de estas tres participantes regresará a la competencia

La competencia en La Casa de los Famosos Colombia 2026 ha dado un giro trascendental que nadie vio venir. Justo cuando los grupos dentro de la casa —el Cuarto Calma y el Cuarto Tormenta— comenzaban a consolidar sus estrategias de cara a la recta final, el Canal RCN ha soltado una "bomba" que promete alterar el equilibrio de la convivencia: el Poder de Resurrección.

Este anuncio ha encendido las redes sociales, donde los seguidores del reality ya debaten intensamente sobre cuál de las tres eliminadas más polémicas y recordadas de la temporada merece una segunda oportunidad.

Las candidatas para este esperado reingreso son Marilyn Patiño, Beba de la Cruz y Luisa Cortina.

¿Cómo será el regreso de alguna de estas tres participantes?

En esta oportunidad no será el público el que decidirá quien entrará a competencia. La dinámica trata de lo siguiente: Las participantes ingresarán a la casa como invitadas y compartirán por toda la semana.

Posteriormente, se realizará una ceremonia de votación en la que los famosos deberán elegir a una de ellas. La participante seleccionada será quien obtenga el poder de resurrección y regresará oficialmente de nuevo a la competencia.

¿Qué eligirá la casa?