Christian Nodal reacciona a fanáticos que gritaron el nombre de Cazzu en pleno concierto

El artista mexicano es nuevamente tendencia al verse envuelto en una gran variedad de polémicas con las que se ha visto afectado, durante los días más recientes. Sin embargo, en medio de una presentación, el hombre no dudó en reaccionar ante los abucheos de su fanaticada.

Fanáticos gritan el nombre de Cazzu en concierto de Christian Nodal

En una reciente ocasión, el intérprete de ‘Probablemente’ tuvo la oportunidad de ofrecer una presentación, presuntamente gratuita, en el campus de una universidad en Nuevo León por lo que el evento contó con un gran número de asistentes, quienes se aglomeraron para disfrutar el show del artista.

Sin embargo, mientras se disponía a entonar una de sus canciones se percató de que el público estaba realizando gritos, abucheos, entre otros, que estaban entonando el nombre de Cazzu. Ante el descontrol que se generó, el mexicano no dudó en reaccionar ya que tomó la decisión de detener su presentación para emitir unas palabras a favor de su actual esposa.

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar de la música… así que le vamos a dar por ahí”, manifestó el cantante.

Por su parte, en algunos videos se observa a la mujer, quien se habría encontrado tras bambalinas por lo que varios internautas manifestaron que la cantante pudo haber escuchado los gritos por parte de los asistentes.

Universal Music acusa a Christian Nodal por uso de documentos falsos

Por otro lado, el cantante también se ha visto envuelto en una polémica legal a raíz de las más recientes acusaciones que recibió, por parte del representante legal de Universal Music, al haber utilizado, presuntamente, documentos falsos como parte de sus contratos con la empresa.

Según declaraciones del abogado, para medios internacionales, Universal Music realizó un convenio con el artista para llevar a cabo la interpretación de algunas obras. No obstante, Nodal se habría alejado de la disquera por lo que incumplió su contrato.

De esta manera, Universal busca medidas cautelares como que se le quite el pasaporte para que no pueda salir del país y una orden de aprehensión.