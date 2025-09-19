Christian Nodal reveló el nombre de los artistas colombianos con los que quiere colaborar

Christian Nodal se ha convertido en tema de conversación entre millones de internautas tras sus más recientes polémicas que ha protagonizado en torno a su relación con su esposa actual y su labor como padre de Inti, la hija que posee con Cazzu.

No obstante, el mexicano ha captado la atención de los colombianos ya que su próxima presentación se llevará a cabo el 20 de septiembre en el Coliseo Medplus de la capital.

Nodal y la importancia de Colombia en su carrera

El intérprete de ‘Botella tras botella’ ya se encuentra en la capital por lo que se estarían finalizando los detalles para su próxima presentación. Por esto, los medios locales ya se han reunido para participar en una rueda de prensa con la que el artista ha revelado detalles inéditos de sus últimos éxitos, sus nuevos trabajos musicales y algunos de sus objetivos laborales.

Por esto, la sorpresa no se hizo esperar cuando el hombre explicó la importancia del público colombiano ya que recalcó su asombro al percatarse de que, cuando tenía apenas tres canciones, su música le estaba dando la vuelta al país.

Así mismo, reveló que sus viajes por Colombia le permitieron obtener diferentes sonidos de algunos exponentes de la música popular como Paola Jara, de modo que, su éxito ‘No te contaron mal’ estuvo inspirado en ritmos que captó en el país.

Nodal revela el nombre de los colombianos con los que cantaría

De igual manera, el mexicano hizo una contundente revelación que sorprendió a todos los asistentes del lugar, pues manifestó su interés por lograr una colaboración con el artista Beéle y Nanpa Básico.

Aunque no reveló mayor información, explicó que el próximo año iba a llegar cargado de sorpresas y nuevas colaboraciones que prometen ser éxitos mundiales. De esta manera, no se descarta que realice futuras colaboraciones con artistas colombianos.