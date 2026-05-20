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"Nada de eso": hubo nueva ADVERTENCIA en La Casa de los Famosos Colombia 2026

La advertencia fue realizada por Carla Giraldo, la presentadora de la 'casa más famosa del país'.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
07:34 a. m.
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Este miércoles 20 de mayo de 2026 se llevará a cabo una jornada de nominación diferente en La Casa de los Famosos Colombia.

Por primera vez, los familiares de los participantes también participarán en esta dinámica y podrán nominar. Así lo anunció Carla Giraldo en la gala del martes 19 de mayo.

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Sin embargo, previo a que se realice esa actividad, la presentadora de La Casa de los Famosos Colombia 2026 también realizó una advertencia contundente. ¿Cuál fue?

Esta fue la advertencia para los familiares y participantes que están en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Carla Giraldo les informó a los familiares que no puede haber 'complot' o, de lo contrario, sus votos serán anulados.

"Familias, prepárense porque, por primera vez en tres temporadas, ustedes van a nominar. Ojo, pilas, porque voto cantado, voto anulado", explicó Carla.

"No puede haber 'complot', como vi con la señora Yul, que se dejó manipular por Alejo. Nada de ese tipo de cosas, calladitos se ven más bonitos", añadió la presentadora.

¿Qué pasará tras la última nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Después de que se conozca cómo quedará conformada la placa parcial de nominación, también se revelará cuál será el primer finalista de la tercera temporada.

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Y es que hasta el momento todo es una incógnita debido a que Alejandro Estrada, que es el líder de la semana, también puede sufrir las consecuencias de la dinámica de nominación.

Es importante recordar que cuatro participantes llegarán a la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y que, por ende, solo uno de los que se encuentran en el top 5 no hará parte de esa semana decisiva.

¿Quién será el primero en asegurar su cupo? Conéctese con la transmisión de La Casa de los Famosos Colombia y descúbralo en vivo.

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