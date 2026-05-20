Hubo sorpresiva noticia inédita y de última hora en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿qué pasará?

El final de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y, por lo tanto, los familiares de los participantes que siguen en competencia ingresaron en el inicio de esta semana.

La finalidad del 'jefe' con esta decisión fue brindarles una recarga emocional a los famosos, pero, a la vez, revolucionar el juego.

Y es que, a diferencia de las temporadas anteriores, los familiares llegaron para jugar y ser decisivos en cuestiones como el presupuesto e, incluso, la nominación.

En medio de ese panorama, Carla Giraldo, la presentadora de La Casa de los Famosos Colombia 2026, reveló una noticia inédita y de última hora. ¿De qué se trata?

Esta es la noticia inédita y de última hora que le dará un giro a la nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En las últimas horas, Carla Giraldo informó que el miércoles de nominación tendrá una 'bomba' que pocos se esperaban.

"Último miércoles de nominación y no solo los famosos nominarán, sino que también lo harán las familias", afirmó la presentadora de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"Ahí tendremos al primer finalista de la temporada, que será ese famoso que no quedará en placa. Además, a pesar de que Alejandro es el líder, también puede caer en nominación", añadió.

¿En qué otra dinámica participarán los familiares en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

De acuerdo con los presentadores de La Casa de los Famosos Colombia 2026, los familiares tendrán actividad hasta el final de la semana.

En consecuencia, también podrían terminar incidiendo en dinámicas clave como el 'robo de salvación' y el 'beneficio y castigo'.

¿Habrá discusiones entre algunos de los familiares de los habitantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026? Siga las transmisiones de la App y la señal principal del Canal RCN para que no se pierda ningún detalle de la recta final.