Así funcionará el nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá con grupos de WhatsApp

Bogotá avanza en una estrategia novedosa para mejorar la limpieza de sus calles y fortalecer la cultura ciudadana alrededor de la disposición de residuos.

RELACIONADO Iniciativa evita que toneladas de comida acaben en la basura y llega a quienes más lo necesitan

La Alcaldía Mayor y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) lanzaron un sistema que combina tecnología, pedagogía y cercanía con la comunidad.

Grupos de WhatsApp para avisos en tiempo real a la ciudadanía

Entre las novedades están los grupos de WhatsApp por barrios y el regreso de las tradicionales melodías en los camiones recolectores, una herramienta que ayudará a identificar el momento exacto en que pasan por cada sector.

“Sentimos que la ciudadanía necesita saber el momento exacto en el que pasa el carro de la basura”, aseguró Armando Ojeda, director de la UAESP, al explicar que el reto de Bogotá es reducir la exposición prolongada de basuras y mejorar las rutinas de recolección.

RELACIONADO La multa que le podría caer si arroja basura en las calles de Bogotá

La estrategia comenzó con un piloto en varios sectores de Suba, Barrios Unidos, Usaquén y San Cristóbal. Allí, las familias fueron sensibilizadas puerta a puerta para unirse al grupo de WhatsApp de su zona. En estos chats se envían mensajes clave como el nombre del conductor, la placa del camión y el horario exacto de inicio y fin de la ruta.

El objetivo es que los ciudadanos saquen sus residuos justo cuando pasa el vehículo y no horas antes o después. Según la UAESP, esta práctica “disminuye ostensiblemente” el tiempo en que las basuras quedan expuestas en el espacio público y contribuye a la limpieza de los barrios.

Camiones con melodías: vuelve la campana del aseo

Otra de las apuestas es el regreso de la “tonada” o sonido especial de los camiones. Esta melodía incluirá campanas tradicionales y la canción “Cumple Tu Cita”, impulsada por la líder ambiental Mariana Melo.

Su propósito es que los habitantes reconozcan de inmediato el paso del vehículo y fortalezcan hábitos responsables con el ambiente.

La UAESP realizará retroalimentación permanente para ajustar la estrategia, recoger aprendizajes y consolidar una Bogotá más limpia a través del trabajo conjunto entre administración y ciudadanía.