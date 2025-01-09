CANAL RCN
Tendencias

Los celulares que se quedarán sin WhatsApp desde septiembre

WhatsApp dejará a miles de usuarios sin servicio. Estos son los celulares que se quedarán sin la app desde septiembre.

Celulares sin WhatsApp desde septiembre.
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
07:39 p. m.
WhatsApp, en su constante proceso de actualización para mejorar la seguridad y las funcionalidades, dejará de ser compatible con una lista de modelos a partir de septiembre.

La decisión responde a la necesidad de la compañía de centrarse en dispositivos que puedan soportar las nuevas tecnologías de encriptación y los requerimientos de la aplicación, lo que implica que algunos equipos con varios años en el mercado ya no podrán acceder al servicio.

El listado de los celulares que se quedarán sin WhatsApp desde septiembre incluye modelos tanto de Android como de Apple, lo que impactará a una considerable cantidad de usuarios a nivel global.

¿Por qué estos celulares se quedarán sin WhatsApp desde septiembre?

El motivo principal detrás de esta medida es la obsolescencia de los sistemas operativos y el hardware de estos dispositivos.

Los desarrolladores de la aplicación han señalado que la falta de memoria RAM, la capacidad del procesador y la incompatibilidad con las nuevas versiones de los sistemas operativos, como iOS o Android, son las principales causas que impiden a estos equipos seguir recibiendo las actualizaciones necesarias para un funcionamiento óptimo.

Sin estas actualizaciones, la aplicación no solo deja de ser segura, sino que también experimenta fallas en sus funciones.

¿Cuáles son los celulares que dejarán de tener WhatsApp a partir de septiembre?

La lista de dispositivos que no podrán usar WhatsApp a partir de septiembre abarca una variedad de marcas y modelos.

En el caso de Android, los equipos afectados incluyen algunos de LG, como el Optimus G y el Nexus 4; de Motorola, como el Moto G de primera generación; y de Samsung, como el Galaxy S3 y el Galaxy S4 Mini.

También se encuentran en la lista modelos de Sony, como el Xperia Z y el Xperia T.

Para los usuarios de Apple, los afectados serán los equipos con un sistema operativo obsoleto. Modelos como el iPhone 5, el iPhone 5c y el iPhone SE de primera generación se incluyen en esta medida.

Esta situación subraya la rápida evolución de la tecnología y la importancia de mantener los dispositivos actualizados. Para los usuarios de los modelos mencionados, la única opción para seguir utilizando la aplicación es adquirir un teléfono más reciente.

