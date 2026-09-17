La viral reacción del pequeño hijo de Messi durante su celebración con el Inter Miami

Los más fieles fanáticos de Lionel Messi se encuentran celebrando su nuevo logro con el Inter Miami al haber obtenido el triunfo en la reciente edición de la Major League Soccer.

El nuevo título para la carrera profesional del astro del fútbol ya es motivo de celebración para todos sus seguidores, quienes exaltaron su talento después de haber consolidado 100 títulos con ‘Las Garzas’.

Sin embargo, durante la celebración del nuevo título, con la camiseta rosa, hubo un momento específico que se llevó la atención de todos los presentes. El protagonista del hecho fue uno de sus pequeños hijos, quien no dudó en ocultar su sinceridad.

Reacción del hijo de Messi durante la MLS

La más reciente celebración del hombre ya es tema de conversación en todas las redes sociales ya que la presencia de su esposa e hijos no se hizo esperar. Como es de costumbre, los pequeños ingresaron al campo para celebrar junto al astro por su nueva hazaña con la pelota.

No obstante, las miradas se centraron en un gesto específico por parte de Ciro Messi ya que al momento de abrazar a su padre, en medio del campo, el pequeño se percató de que con una de sus manos había tocado la espalda sudorosa de su padre.

El niño rápidamente olfateó su mano lo que generó amplias risas en el mismo futbolista, quien al ver lo sucedido decidió besar la mejilla de su hijo menor.

Por supuesto, las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales ya que cientos de usuarios manifestaron su curiosidad por ver el gesto del pequeño, quien también ha sido protagonista de otros momentos clave en compañía del argentino.

Cuatro triunfo de Messi con el Inter Miami

No cabe duda que la llegada del argentino al equipo americano ha cambiado por completo su historia, pues el hombre ha sumado al club sus primeros cuatro títulos desde su nacimiento. Sin embargo, este no fue el único hito de la noche ya que el hombre también logró marcar su gol número 100 con el equipo durante los 115 partidos que ya se ha disputado con ‘Las Garzas’.

Su triunfo contra el equipo Cruz Azul tampoco ha pasado del todo desapercibido ya que su primer rival y gol fue contra el mismo combinado. Actualmente, en la más reciente temporada el argentino ya ha acumulado 23 goles y su equipo ya se encuentra avanzando en la MLS con 45 puntos.

Ahora, este nuevo triunfo se ha convertido en el título número 48 en toda su trayectoria futbolística al contar con 35 en el Barcelona, 6 con la Selección Argentina, 3 con el PSG y ahora 4 con el Inter Miami.