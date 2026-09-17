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Streamer colombiano estuvo a punto de caer por la ventana de un edificio durante un directo

El famoso impactó a sus fanáticos al estar a punto de sufrir un accidente durante uno de sus lives.

Foto: Creado por ChatGPT.
Foto: Creado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
09:20 a. m.
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Un insólito hecho quedó registrado en cámaras durante la transmisión en vivo de un creador de contenido colombiano, quien es bastante cercano a Westcol y ha logrado obtener una amplia popularidad en redes por los contenidos que comparte.

Sin embargo, en días recientes se ha popularizado un clip inédito en el que el hombre habría estado a punto de sufrir un accidente que ya es viral ante el riesgo al que estuvo sometido en aquellos instantes.

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Streamer estuvo en riesgo de caer de un edificio

Se trata del creador de contenido Chanty, quien ha logrado obtener un amplio reconocimiento en internet al realizar videos cómicos y hablar sobre distintos temas durante sus transmisiones en vivo.

No obstante, su popularidad se ha incrementado al ser uno de los creadores más cercanos a Westcol ya que ambos hombres han disfrutado de diferentes espacios y han sido protagonistas de clips virales en sus canales.

El vallecaucano, quien ya cuenta con un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, se ha llevado la atención al estar a punto de sufrir un accidente. Durante uno de sus recientes streams, en redes sociales, el hombre decidió sentarse al borde de un ventanal abierto del edificio en el que se encontraba.

Sin embargo, el peso de este le habría ganado ya que su cuerpo se fue hacia atrás al quedar atrapado entre el vacío y la ventana que tenía un sistema de fuerza para abrirse por completo. Pese a que los pies del famoso se llegaron a levantar, Chanty logró recuperar el control de su movimiento al ir hacia delante y regresar al suelo.

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Reacción del streamer al estar a punto de caer

Por supuesto, la reacción del hombre no se hizo esperar ya que manifestó su preocupación al no haber visto una intervención pertinente por parte de su camarógrafo, quien se encontraba registrando todo en dicho instante.

Los comentarios en redes sociales tampoco tardaron en viralizarse ya que cientos de usuarios expresaron que lo sucedido pudo terminar en una verdadera tragedia si no se hubiera reaccionado a tiempo.

Otros afirmaron que el hecho se trataba de un “clip forzado” para lograr nuevas visualizaciones en la plataforma desde la que se estaba realizando la transmisión.

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