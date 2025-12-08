¿Cuáles son las diferencias entre ChatGPT- 4o y ChatGPT- 5?

El nuevo modelo de Inteligencia Artificial fue presentado el pasado 7 de agosto por lo que ya se encuentra disponible en todos los planes que ofrece. Esta actualización promete ofrecer una experiencia en la que los usuarios podrán optimizar algunos de los procesos más apetecidos por los internautas.

Las mejores novedades de ChatGPT- 5

El nuevo modelo insignia de OpenAI llegó para quedarse ya que ha logrado cautivar a los usuarios con sus nuevas funciones que integran respuestas más rápidas y un razonamiento más profundo, mientras se reduce el margen de error en los resultados que da. Algunas de las novedades son:

Escritura: ChatGPT- 5 entrega mejores textos mientras analiza más los datos y redacta con mayor precisión y coherencia.

Programación: según OpenAI, este sería el mejor modelo de codificación que jamás se ha creado antes por lo que se destaca su diseño fronted. Esto permite una mayor efectividad a la hora de crear páginas web, videojuegos, aplicaciones y específica rutas para poder empezar a diseñar desde cero.

Salud: aunque la principal aclaración es que esta herramienta no reemplaza a un profesional de la salud, ChatGPT- 5 logra identificar preocupaciones y, de esta manera, emite conceptos a través de sus valoraciones.

Preguntas y respuestas: este modelo se basa en un sistema de preguntas y respuestas para obtener información de las mismas. No obstante, esta versión no se limita a responder de manera negativa ya que podría ayudar a razonar sobre las causas por las que responde de tal manera.

Precisión: según OpenAI, esta actualización se trata de un modelo más avanzado por lo que logra afinar y razonar la respuesta para tener una mayor precisión.

Disponibilidad de ChatGPT- 5

ChatGPT-5 Thinking se encuentra incluido en Gratis y Plus bajo un límite semanal de uso, mientras que el Pro no tiene límites. Así mismo, el selector puede activarse automáticamente en segundo plano.

La versión Pro ha sido diseñada para razonamiento extendido y precisión máxima en tareas críticas y se encuentra disponible en el despliegue para Team, Enterprise y Edu.