Chefs piden retirar un plato por su mal olor en MasterChef Celebrity: ¿quién lo cocinó?

Los magistrales chefs impactaron con su reacción ante la preparación de una celebridad.

septiembre 11 de 2025
09:19 a. m.
Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran a punto de culminar un ciclo más y los cocineros han manifestado su emotividad al ser testigos del trabajo y esfuerzo que las celebridades han implementado para la competencia.

No obstante, las exigencias no paran ya que, en un reciente reto individual, los jueces se llevaron una desafortunada sorpresa al ser testigos de una preparación que les cerró completamente el apetito.

Chefs piden retirar plato en MasterChef

El reciente reto, en la cocina más famosa del mundo, buscó conservar delantales blancos por lo que el riguroso desafío se iba a jugar de manera individual.

Todos los participantes optaron por preparar sus mejores platillos para sorprender a los chefs y llevarse una importante ventaja que entrará en juego en los próximos retos grupales.

No obstante, no todos lograron resultados óptimos ya que la humorista Valeria impactó a los jueces por el mal sabor que sus preparaciones obtuvieron. Según los comentarios de los chefs, la mujer presentó una salsa con una consistencia inesperada ya que no poseía la textura que una salsa normal debe tener.

A las críticas también se sumó el aparente mal olor que tenía su preparación ya que los chefs manifestaron que desconocían los ingredientes que la mujer usó para llevar a cabo su salsa.

Qué es esto… vámonos con el siguiente y este si que nos lo retiren porque huele muy mal. Puedo hacer una prueba… póntelo en la cabeza. Esto es terrorífico, muy malo. Esto tiene que entrar en lo peor que hemos probado acá, manifestaron los chefs Rausch y Belén.

Reacciones al mal plato de Valeria

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que los compañeros de la humorista manifestaron que detrás de su mala preparación también existía un grado de esfuerzo.

Por otro lado, demás cocineros manifestaron que la mujer podría llevarse el recordado “pin de inmundidad” con el que, en temporadas pasadas, los chefs reconocieron a los platos con el sabor más desagradable de la cocina más famosa del país.

