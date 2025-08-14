“Rompió un acuerdo”: Christian Nodal se sincera y habla sobre su ruptura con Cazzu

Christian Nodal es nuevamente tendencia en redes sociales tras realizar fuertes declaraciones sobre su pasada relación con la cantante Cazzu, con quien tuvo una pequeña hija. No obstante, su actual matrimonio con Ángela Aguilar se ha visto envuelto por fuertes polémicas en los que se ha cuestionado la fidelidad de ambos artistas.

Pese a que una reciente entrevista, para un popular podcast argentino, Cazzu habló por primera vez sobre su relación con el padre de su hija, el mexicano rompió el silencio y habló sobre su decisión de terminar su relación.

Christian Nodal habla sobre la entrevista de Cazzu

En las horas más recientes, las redes sociales han viralizado una entrevista que el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ ofreció, para un medio mexicano, en donde negó haberle sido infiel a Cazzu, quien, según su relato, contó una versión distinta a los hechos reales.

Ya habíamos terminado seis veces antes, Ángela no le rompió el corazón a mi hija porque Ángela no existía en todo lo que duró mi relación. En las rupturas previas ella me decía que no tenía ganas de ser la mujer que yo necesitaba y a mí me rompió el corazón cuando ella me dijo eso, manifestó.

Así mismo, la periodista Adela Micha indagó sobre la complicada relación que ahora posee con la argentina y que ha podido llegar a afectar el vínculo con su hija, de modo que, manifestó que sigue cumpliendo con sus responsabilidades paternales y negó la existencia de demandas penales sobre la manutención de la menor.

Por otro lado, el cantante explicó que puso al tanto a Cazzu de la nueva relación que había comenzado, semanas antes de que los medios de comunicación compartieran las primeras imágenes de Ángela y Christian juntos.

Fue así como recalcó sentir un gran asombro al ver las declaraciones de la madre de su hija, pues Cazzu explicó que se había enterado de la nueva relación del mexicano por medio de redes sociales.

Christian Nodal explica su relación con su esposa

El cantante decidió hacer especial énfasis en las fechas que marcaron el inicio de su relación con Aguilar, pues explicó que notificó a Cazzu de su noviazgo el 20 de mayo y decidió dar a conocer las imágenes a los medios el 29 del mismo mes.

Aunque descartó que su relación hubiera iniciado antes de los tiempos anunciados, también explicó que su gusto nació de manera genuina.