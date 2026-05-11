Así fue la comparecencia de Sandra Ramírez en la JEP: desapariciones, violencia sexual y abortos forzados

La primera comparecencia de Sandra Ramírez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se extendió por aproximadamente siete horas en modalidad virtual.

RELACIONADO Sandra Ramírez busca responder por escrito ante la JEP y víctimas rechazan posible cambio de diligencia

Durante la diligencia de versión libre, que tuvo que suspenderse momentáneamente, la exsenadora habría entrado en una crisis de estrés al escuchar los relatos de las víctimas.

Los casos de menores desaparecidos

Con base en un documento de la JEP conocido en exclusiva por Noticias RCN, los temas abordados incluyeron la trayectoria de Ramírez en las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), puntualmente con el reclutamiento de niñas, el tratamiento de los embarazos y las violencias cometidas contra los menores.

Las víctimas y la JEP solicitaron información sobre diez casos específicos de menores que nunca fueron encontrados. Entre ellos figuran Óscar Onofre, desaparecido en 1999 en San José del Guaviare; Leidy Milena Torres, desaparecida en el campamento El Tablón; y Sther Julia Barragán, desaparecida en 1996 en Lejanías, Meta.

Durante el interrogatorio, se le solicitó a Ramírez sobre lo que conocía acerca de los archivos que llevaban alias Manuel Marulanda Vélez (o ‘Tirofijo’) y del entonces secretariado en general que ella misma produjo y organizó.

La violencia sexual contra niñas reclutadas

En estos documentos se sospecha que había listados de personal, informes de bajas, lugares de inhumación o registros sobre menores. Se le preguntó si se los podía entregar a la JEP.

Uno de los cuestionamientos más graves fue con respecto a los abortos forzados. Una víctima solicitó que reconozca que dentro del grupo armado se practicaron abortos forzados, con independencia del estado de gestación, lo que generó una afectación a las mujeres, a quienes privaron de la maternidad y el desarrollo de su embarazo.

Además, se demandó el reconocimiento de la violencia sexual contra niñas reclutadas: “Como demanda principal, solicita a la compareciente que reconozca la violencia sexual a la que fueron sometidas las niñas reclutadas, ya que fueron obligadas a sostener relaciones sexuales con los comandantes, sin poder oponerse por temor a represalia”.