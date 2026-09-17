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Amor y amistad: cinco consejos de Nequi para manejar las finanzas en pareja, con familia o amigos

Nequi comparte cinco consejos para organizar las finanzas en pareja, con familiares o amigos durante el mes de Amor y Amistad.

Nequi: amor y amistad
Foto: Nequi

Sebastián Montañez

septiembre 17 de 2026
02:21 p. m.
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Hablar de dinero puede convertirse en un tema sensible entre parejas, familiares o amigos, especialmente cuando existen gastos o proyectos en común.

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En medio de la celebración de Amor y Amistad, Nequi compartió una serie de recomendaciones para organizar las finanzas, establecer acuerdos claros y evitar que la plata termine generando diferencias en las relaciones.

¿Cómo organizar las finanzas en pareja, familia o con amigos?

La primera recomendación es perder el miedo a hablar de plata. Conversar sobre ingresos, gastos, deudas y proyectos permite conocer qué puede aportar cada persona y establecer expectativas realistas antes de asumir compromisos.

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Otro punto importante es definir cómo se repartirán los gastos. No necesariamente todo debe dividirse en partes iguales. Según Nequi, puede establecerse una distribución 50/50, 70/30 o cualquier otra proporción que responda a la situación financiera de quienes participan.

Para facilitar esta organización, la plataforma cuenta con herramientas como Bolsillos, Metas y Colchón, que permiten separar recursos para gastos, ahorro o eventualidades.

La tercera recomendación está relacionada con los préstamos entre personas cercanas. Aunque exista confianza, es conveniente acordar desde el comienzo cuánto dinero se entrega, la fecha prevista para devolverlo y la forma de pago. De esta manera se reducen posibles malentendidos.

Remesas y créditos también requieren acuerdos claros

Nequi también destaca el apoyo económico a familiares o parejas que viven lejos. La plataforma permite recibir remesas desde más de 180 países mediante compañías aliadas, sin cobrar al receptor por recibir los recursos.

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Finalmente, si una pareja, familia o grupo de amigos piensa recurrir a un crédito para cumplir un proyecto compartido, la recomendación es revisar previamente la capacidad de pago.

Antes de endeudarse, conviene establecer cuánto puede destinarse mensualmente a la obligación y durante cuánto tiempo. Los créditos de Consumo de Bajo Monto y Libre Inversión de Nequi, sujetos a análisis de riesgo y aprobación, pueden simularse antes de solicitarlos.

En definitiva, compartir proyectos y gastos no implica perder el control de las finanzas personales. La clave está en conocer cuánto puede aportar cada persona, establecer acuerdos y mantener conversaciones claras sobre la plata.

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