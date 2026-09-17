Amor y amistad: cinco consejos de Nequi para manejar las finanzas en pareja, con familia o amigos

Hablar de dinero puede convertirse en un tema sensible entre parejas, familiares o amigos, especialmente cuando existen gastos o proyectos en común.

En medio de la celebración de Amor y Amistad, Nequi compartió una serie de recomendaciones para organizar las finanzas, establecer acuerdos claros y evitar que la plata termine generando diferencias en las relaciones.

¿Cómo organizar las finanzas en pareja, familia o con amigos?

La primera recomendación es perder el miedo a hablar de plata. Conversar sobre ingresos, gastos, deudas y proyectos permite conocer qué puede aportar cada persona y establecer expectativas realistas antes de asumir compromisos.

Otro punto importante es definir cómo se repartirán los gastos. No necesariamente todo debe dividirse en partes iguales. Según Nequi, puede establecerse una distribución 50/50, 70/30 o cualquier otra proporción que responda a la situación financiera de quienes participan.

Para facilitar esta organización, la plataforma cuenta con herramientas como Bolsillos, Metas y Colchón, que permiten separar recursos para gastos, ahorro o eventualidades.

La tercera recomendación está relacionada con los préstamos entre personas cercanas. Aunque exista confianza, es conveniente acordar desde el comienzo cuánto dinero se entrega, la fecha prevista para devolverlo y la forma de pago. De esta manera se reducen posibles malentendidos.

Remesas y créditos también requieren acuerdos claros

Nequi también destaca el apoyo económico a familiares o parejas que viven lejos. La plataforma permite recibir remesas desde más de 180 países mediante compañías aliadas, sin cobrar al receptor por recibir los recursos.

Finalmente, si una pareja, familia o grupo de amigos piensa recurrir a un crédito para cumplir un proyecto compartido, la recomendación es revisar previamente la capacidad de pago.

Antes de endeudarse, conviene establecer cuánto puede destinarse mensualmente a la obligación y durante cuánto tiempo. Los créditos de Consumo de Bajo Monto y Libre Inversión de Nequi, sujetos a análisis de riesgo y aprobación, pueden simularse antes de solicitarlos.

En definitiva, compartir proyectos y gastos no implica perder el control de las finanzas personales. La clave está en conocer cuánto puede aportar cada persona, establecer acuerdos y mantener conversaciones claras sobre la plata.