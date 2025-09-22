CANAL RCN
Cine Colombia se une a la Fiesta del Cine y lanza boletas desde $8.000

Cine Colombia se une a la Fiesta del Cine con entradas a $8.000 en todas sus salas y formatos. Disfrute estrenos y clásicos a bajo costo.

Cine Colombia: películas a $8.000
Foto: cortesía

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
01:06 p. m.
La magia de la pantalla grande vuelve a ser protagonista en el país. Cine Colombia anunció que se suma a la Fiesta del Cine con boletas a $8.000, una iniciativa que busca acercar a más personas a las salas y reafirmar su compromiso con la cultura y el entretenimiento.

La campaña se llevará a cabo en todos los multiplex del país (excepto LÚMINA) y estará disponible en todos los formatos: IMAX, 4DX, MegaSala, Onyx y Platino. Con esto, la empresa líder en exhibición cinematográfica en Colombia quiere invitar a familias, amigos y parejas a reencontrarse con el séptimo arte a precios accesibles.

Martes y miércoles, cine a mitad de precio

Además de esta promoción, Cine Colombia recordó que durante todo el año mantiene vigente su beneficio cultural de entradas a mitad de precio todos los martes y miércoles, disponible en sus 48 complejos de cine.

La medida aplica en todas las funciones y formatos, lo que ha convertido estas jornadas en una tradición para quienes buscan disfrutar de una tarde o noche de película sin afectar el bolsillo.

A esto se suma otra ventaja permanente: entradas a $8.000 antes de las 3:00 p. m. todos los días, lo que permite a los espectadores aprovechar horarios más tranquilos para vivir la experiencia del cine con la mejor tecnología y comodidad.

Una cartelera para todos los gustos

La programación de Cine Colombia se renueva semanalmente con estrenos nacionales e internacionales.

Entre los títulos destacados se encuentra la producción colombiana Un Poeta, así como estrenos internacionales como Camina o Muere, El Gran Viaje de tu Vida y El Conjuro: Últimos rituales.

Más allá del beneficio económico, la apuesta de Cine Colombia busca consolidar los martes y miércoles como días culturales en la agenda de los colombianos, fortaleciendo la experiencia de compartir, desconectarse de la rutina y redescubrir la magia del cine en pantalla grande.

