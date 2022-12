¿Quiere lucir como Shakira? Clara Chía se habría hecho un cambio en su rostro

Mucho se ha hablado de Shakira, Gerard Piqué y la nueva pareja del exfutbolista, Clara Chía Marti.

Esto, luego de que la colombiana y el exdefensa del FC Barcelona confirmaran el fin de su relación de más de 10 años y de que saliera a la luz que Piqué ya estaba en una nueva relación.

Desde entonces, se han revelado un sinfín de noticias que datan el dilema legal al que se enfrentaron las celebridades por la custodia de sus hijos y además, el descontento de la nueva pareja del deportista por los comentarios en su contra.

Algunas versiones indican que él dejó a la intérprete barranquillera por la joven de 23 años y otras señalan que se conocieron meses después de que la pareja se distanciara.

Incluso, hace algunos meses salió un supuesto video en el que Clara Chia estaba bailando una canción de Shakira, pero la joven de la imagen no correspondía a la nueva novia del catalán.

Entretanto, en las recientes horas se destapó una teoría que indica que la española estudiante de relaciones públicas, se habría hecho un drástico cambio en su rostro y que este, que la haría parecerse más a la colombiana.

La nueva versión salió a la luz luego de que Clara y Piqué fueran fotografiados saliendo de un hotel en Praga.

Los paparazis, seguidores del deportista y cibernautas aseguraron que la joven luce diferente a como fue vista cuando se conoció su identidad y su relación con Gerard.

Incluso algunos han asegurado que Clara se sometió a algún tipo de cirugía estética para verse físicamente mejor. Sin embargo, otros señalan que quizá no se trató de un procedimiento quirúrgico, sino que, en esta ocasión, la joven uso un excesivo maquillaje.

Gerard Pique and new girlfriend Clara Chia Marti enjoy weekend break in Prague with his brother after Shakira split



Pique was spotted leaving the plush Marriott Hotel in the Czech capital pic.twitter.com/AUdVwSKHlv