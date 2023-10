"La sacaron del estadio": Colombianos reaccionan al estreno de 'Rigo' en redes sociales

En la noche del pasado lunes 9 de octubre, el Canal RCN estrenó una de sus producciones más esperadas por los amantes del deporte: la novela Rigo, inspirada en la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán. Tras los primeros dos capítulos, decenas de usuarios reaccionaron en redes sociales y destacaron que la cinta fue todo un éxito.

La historia transcurre en el municipio de Urrao, Antioquia, tierra natal del deportista, donde se montó a una bicicleta por primera vez y nunca más dejó de pelear. Proveniente de una familia muy humilde, una madre que se dedicaba a vender chance y un tío que se ganaba la vida conduciendo una chiva, Rigo puso todos sus esfuerzos para ser uno de los ciclistas más reconocidos de Colombia.

Lamentablemente, como en toda familia honrada, Rigoberto tiene sus dificultades: desde la muerte de su padre nada volvió a ser igual y no han podido conseguir dinero para pagar las deudas que tuvieron que adquirir para pagar la renta de su vivienda. 'Don Evaristo' es el propietario del inmueble y no desaprovecha ni una sola oportunidad para cobrar intereses a los Urán.

Pese a que todo parece desafortunado, 'Rigo' siempre tiene esperanza en el ciclismo y confía en que pueda ganar suficiente capital con sus pequeños triunfos representados por la liga de Antioquia. Sin embargo, pasan los días, las necesidades son cada vez mayores y no encuentra una forma de costear sus gastos.

En medio de la desesperación por la escasez de recursos, 'Rigo' recibe la llamada que tanto ha anhelado: es un manager italiano de ciclistas, quien está interesado en su talento, le dice que lo contratará para que compita en Europa. El pago es una fortuna que nadie de Urrao puede llegar a imaginar.

Inmediatamente empaca sus maletas y se despide de su pueblo para ir a la capital, Bogotá, en donde lo espera la embajada de Bélgica. Cuando todo parecía andar sobre ruedas, ocurre un inconveniente que truncaría sus planes por completo: le niegan la visa y no puede viajar.

Aunque su futuro es ahora su dilema más grande, Michelle Durango, una mujer antioqueña de quien está profundamente enamorado, no sale de su mente. Aunque 'el amor lo puede todo', 'Rigo' ve muy complicado un futuro a su lado, puesto que sus familias son de clases sociales muy diferentes y nunca se les ha permitido tener una relación, además de las envidias de los demás habitantes del pueblo que buscarán separarlos a como de lugar.

La trama ha dejado a los espectadores con intriga: "¿Qué pasará con Rigo?","¿Podrá viajar a Europa?", "¿Cómo hará para pagar todas sus deudas?", son algunas dudas de los fanáticos que solo podrán responder si continúan conectándose con el Canal RCN.

Cientos de colombianos gozaron mucho viendo la nueva novela y afirmaron que no habían podido parar de reír tan solo viendo los primeros capítulos. Según las redes sociales, la producción fue todo un éxito.

#Rigo 😂😂😂😂😂😂😂😂las familias paisas tienen que comer frijoles 2 veces a la semana o sino los hijos les salen medio agüevados Jajajajajajajajajajajaja, no he parado de reirme en hora y media. Esto está muy buenoooo😂😂😂😂 La sacaron del estadio @CanalRCN @UranRigoberto pic.twitter.com/eHfLBH2ImE

Hasta ayer no me iba a ver #Rigo tampoco me convencía el actor que lo representaria pero luego de ver una natural entrevista junto a su mujer, saber un poco mas de su vida y pensar cambie de parecer Que buen y entretenido 1 capitulo Rigoberto uran es un colombiano berraco y bacan pic.twitter.com/yM7grNYbSL