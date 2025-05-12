CANAL RCN
Tendencias

Aeropuerto El Dorado lanza recomendaciones clave para viajar sin contratiempos en temporada alta

El Dorado entregó recomendaciones para viajar en temporada alta, incluyendo tiempos de llegada, uso de Biomig, orientación con su asistente virtual y medidas de seguridad para pasajeros y mascotas.

Aeropuerto El Dorado.
Foto: Facebook aeropuerto El Dorado

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
07:30 a. m.
Con el inicio de la temporada decembrina, una de las épocas con mayor movimiento de pasajeros en Colombia, el Aeropuerto El Dorado emitió una serie de recomendaciones para facilitar la experiencia de viaje de miles de usuarios nacionales e internacionales.

La terminal más importante del país espera un incremento significativo de familias que viajan con menores, adultos mayores y mascotas, por lo que reforzó sus procesos para garantizar una operación segura y fluida.

Llegada anticipada y procesos más ágiles

El Dorado recordó que los viajeros deben llegar tres horas antes para vuelos internacionales y dos horas antes para rutas nacionales. En la Terminal 1, las salidas internacionales operan por los muelles A y B, mientras que los vuelos nacionales utilizan los muelles C y D.

Por su parte, en la Terminal 2, conocida como el antiguo Puente Aéreo, los vuelos domésticos parten desde los muelles G y H.

Para quienes viajan al exterior, la terminal invitó a utilizar Biomig, el sistema que agiliza el control migratorio.

Los colombianos pueden registrarse previamente en el Counter 68 del segundo piso, presentando su pasaporte ante un oficial. Los turistas extranjeros también pueden usar este servicio, disponible para mayores de 12 años.

Además, El Dorado mantiene activa a “Dora”, su asistente virtual vía WhatsApp (+57 322 822 0300), que ofrece información en tiempo real sobre vuelos, orientación dentro de las terminales y recomendaciones útiles.

También sugieren aprovechar las máquinas de Check-in y Self Bag Drop Off, que permiten reducir tiempos en filas.

Recomendaciones para quienes viajan con mascotas y medidas de seguridad

Los viajeros con mascotas cuentan con baños especializados en ambas terminales. Para vuelos nacionales no se requiere certificación del ICA; sin embargo, para salidas internacionales sí es obligatorio presentar documentación y realizar una inspección previa del animal. Por ello, El Dorado recomienda verificar los requisitos directamente con la aerolínea.

Finalmente, la terminal pidió a los viajeros evitar entregar dinero o información a desconocidos, usar únicamente puntos oficiales de embalaje de maletas y reportar cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad del aeropuerto.

Con equipos reforzados y personal capacitado, El Dorado busca que cada pasajero viva una experiencia tranquila y segura durante esta temporada alta.

