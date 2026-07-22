Se entregó el hombre que golpeó salvajemente a su pareja en Fusagasugá: el ataque quedó grabado

En las últimas horas, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que está en poder de las autoridades el hombre señalado como el presunto agresor de una mujer que fue víctima de una brutal golpiza en plena vía pública de Fusagasugá.

Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada del pasado 15 de julio cuando la mujer se bajaba de un taxi. En el lugar la estaba esperando quien sería su pareja sentimental, quien la atacó salvajemente a puños, patadas y hasta con un casco de motocicleta la atacó en la cabeza.

Durante al menos cuatro minutos consecutivos, la mujer fue brutalmente golpeada por el hombre. Todo el ataque quedó registrado en videos de cámaras de seguridad.

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Detalles del brutal ataque a golpes a una mujer en Fusagasugá

Las imágenes muestran el momento exacto en el que la mujer llega en un vehículo tipo taxi, con un contenedor de bebidas calientes. Al abrir la puerta, el hombre la toma del cabello, la baja de manera violenta y comienza a golpearla.

La víctima se acerca a la plataforma de un camión, deja sus cosas y el hombre la sigue y continúa golpeándola. Se va y regresa en al menos tres oportunidades donde la vuelve a golpear.

Por estos hechos, aunque la víctima decidió no denunciar, la Gobernación de Cundinamarca ofreció una recompensa de $10 millones por la identidad y el paradero del señalado agresor.

Se entregó el agresor de una joven en Fusagasugá que se negó a denunciar

De acuerdo con el gobernador Rey, “la presión social y de las autoridades lograron que Edwin Ricardo Reyes Vargas, señalado como presunto agresor de una mujer en Fusagasugá, se presentara voluntariamente ante las autoridades en la Estación de Policía de Girardot”.

Explicó que, aunque la mujer no quiso denunciarlo, estaba activo un proceso de captura por las evidencias que eran suficientes para iniciar un proceso judicial.

Una vez el hombre se puso a disposición de las autoridades, fue trasladado a Fusagasugá por la Policía Nacional para atender el requerimiento de la Fiscalía.