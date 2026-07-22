Primer accidente en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿qué pasó?

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia ya inició y 24 celebridades empezaron a disputarse el título oficial de la cocina más famosa y exigente de todo el país.

Por esto, los 3 chefs manifestaron sus exigencias para esta temporada ya que, a diferencia de las pasadas, esta estará cargada de nuevos y más exigentes retos que sorprenderán tanto a los cocineros como a los televidentes.

El primer capítulo logró marcar un importante precedente ya que varios de los mejores y más sobresalientes cocineros lograron cautivar el paladar de los tres chefs. No obstante, otros no lograron sobresalir del todo por su buen desempeño ya que los problemas en la cocina no se hicieron esperar.

Accidente durante el primer capítulo de MasterChef

La entrada a la cocina más importante del país ha generado amplias reacciones, pues las celebridades llegaron con grandes expectativas sobre el desarrollo del primer reto oficial de la temporada.

Por supuesto, el impacto fue mayor cuando todos los participantes se percataron de que su primer día en las estaciones estaría marcado por el destino de la caja misteriosa.

Pero al momento de descubrir lo que este espacio tenía preparado se generaron algunos accidentes en el lugar ya que, de manera inesperada, los platos que estaban al interior de la caja resultaron cayendo al suelo y rompiéndose.

El incidente generó que las especulaciones y predicciones empezaran a esparcirse entre los cocineros durante el reto por lo que algunos aseguraron que el accidente habría sido un presagio de lo que podría ocurrir durante los próximos minutos.

Pese a todos los pronósticos, la participante Luisa Vergara, quien fue una de las famosas que rompió su plato, se convirtió en la ganadora del primer pin de inmunidad de la nueva temporada del reality culinario.

Iván Marín sorprende con su plato en MasterChef

El humorista Iván Marín sorprendió a los demás participantes y chefs de la competencia ya que el hombre manifestó que se consideraba como el peor cocinero de la temporada al no tener nociones básicas para cocinar.

Aunque llegó con su propia freidora de aire y culpó a la presentadora Claudia Bahamón por el asesoramiento que le dio con algunos de los vegetales que puso en su platillo, los chefs exaltaron el buen sabor del arroz y la buena cocción de la carne que presentó.

Sin embargo, tuvo serios problemas con la guarnición ya que incluso puso zanahorias sin pelar encima del arroz. Finalmente, los chefs le sugirieron que no debía usar más las freidoras de aire.