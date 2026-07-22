Altafulla reaccionó al embarazo de Karina García: esta fue su reacción

Altafulla rompió el silencio sobre el embarazo de Karina García, anunciado recientemente junto a su actual pareja. El cantante y ganador de La Casa de los Famosos fue consultado durante una entrevista y dejó un mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores de ambos.

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Después de varios meses sin referirse públicamente a su expareja, el barranquillero decidió responder a una de las preguntas que más circulaban en redes sociales. Sus declaraciones llegaron tras el anuncio de que Karina García espera un hijo junto al cantante Kris R, noticia que despertó una ola de comentarios entre quienes siguieron de cerca su antigua relación.

¿Qué dijo Altafulla sobre el embarazo de Karina García?

Durante una entrevista concedida a la emisora Mix, Altafulla fue consultado directamente por la nueva etapa que vive la creadora de contenido. Lejos de cualquier polémica, el artista respondió con tranquilidad y aseguró que solo tiene buenos deseos para ella.

Superbién, superbién, tranquilo. Contento. Que le vaya bien, que Dios le dé un niñito muy sano y que le dé muchas bendiciones. Supercool, expresó el cantante.

Las palabras no tardaron en difundirse en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el tono respetuoso con el que se refirió a quien fue su pareja tras coincidir en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

La reacción llamó la atención porque desde la ruptura ninguno de los dos había profundizado públicamente en la relación que mantuvieron después del reality.

¿Cómo terminó la relación entre Altafulla y Karina García?

En la misma conversación, el barranquillero explicó que la separación ocurrió sin conflictos y que, desde su perspectiva, todo finalizó en buenos términos.

Por mi parte siempre estuvo todo superbién desde el año pasado. Yo creo que se tomó la decisión, por mi lado cool; nunca hubo un problema, un conflicto, la buena, afirmó durante la entrevista.

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Altafulla y Karina García iniciaron su romance luego de conocerse en La Casa de los Famosos Colombia. La pareja continuó su relación fuera del programa y compartió viajes, publicaciones y momentos que hicieron crecer una comunidad de seguidores conocida como "Karifulla".

Sin embargo, meses después confirmaron el fin de la relación sin revelar públicamente las razones de la ruptura. Desde entonces, cada uno siguió su camino en el ámbito personal y profesional.

Mientras Karina oficializó su relación con Kris R y anunció que será madre, Altafulla también habló de sus propios planes a futuro.

El cantante confesó que le ilusiona formar una familia y comentó entre risas:

Ya quisiera yo también estar preñado y también tener ya mi familia, dijo Altafulla. RELACIONADO Yina Calderón mostró el costoso regalo que la Epa Colombia le habría enviado desde prisión

Las declaraciones fueron interpretadas por muchos seguidores como una muestra de que ambos dejaron atrás su historia sentimental y hoy atraviesan nuevas etapas, cada uno enfocado en sus propios proyectos y objetivos personales.