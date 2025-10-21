Valentina Taguado y Patty protagonizan seria discusión en MasterChef Celebrity: ¿qué ocurrió?

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran a punto de finalizar un ciclo en la competencia por lo que cada vez más se está cerrando el grupo de cocineros que se enfrentarán por los últimos cupos de la competencia.

Sin embargo, las tensiones no se han hecho esperar en la cocina ya que, en medio de los más recientes retos, se han presentado algunas discrepancias que han alterado el rumbo de la competencia.

Valentina Taguado y Patty se enfrentan

En el más reciente reto grupal, los participantes se enfrentaron a un desafío en el que tenían que sorprender el paladar de los colaboradores del Canal RCN. La complejidad del reto radicó en las grandes cantidades de comida que debían cocinar ya que su deber fue cocinar 40 platos de sal y 40 de dulce.

El grupo conformado por Patricia, Raúl y Valentina experimentó algunas diferencias ya que, desde el inicio del reto, la actriz expresó que su compañera tenía actitudes “mandonas” para establecer la receta que iban a ejecutar.

No obstante, la locutora explicó que la mayoría de sus apreciaciones le estaban molestando a su compañera. Así mismo, asoció dichas actitudes con presuntas molestias que la actriz podría relacionar de su hija con ella.

“Yo siento a veces como cuando tengo discrepancias con mi hija y ella sentirá que yo le hablo como la mamá”, explicó la actriz.

Otro de los momentos de tensión se desarrolló cuando Taguado le hizo saber a Grisales que debía ir a la despensa para obtener la espinaca que estaba preparando para los platillos. Sin embargo, Patty dio a conocer su inconformidad con el tono que la mujer estaba utilizando para hablarle.

Problemas en la preparación de Valentina y Patty

Los problemas no solo se vieron marcados por la convivencia del juego ya que el chef Rausch tuvo la oportunidad de llegar a dicha estación para subsanar algunos errores que se estaban cometiendo.

Según el juez, el lomo no se debe pitar en una olla ya que lo comparó con pitar una langosta. Así mismo, explicó que la proteína iba a perder todo su sabor por lo que sugirió que era importante salterarlo.