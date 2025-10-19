Las empresas se equivocan con la IA: ¿cómo evitar los errores que están frenando su crecimiento?

La fiebre por implementar inteligencia artificial ha llevado a cientos de empresas latinoamericanas a invertir millones en herramientas, algoritmos y modelos avanzados.

RELACIONADO Este sería el nuevo videojuego creado de Elon Musk con inteligencia artificial

Sin embargo, un reciente informe elaborado por Loymark, reveló una realidad preocupante, y es que la mayoría de las organizaciones no está obteniendo beneficios reales de la IA, porque sus proyectos operan de manera aislada y sin conexión con los objetivos estratégicos del negocio.

¿Cómo evitar los errores con la IA en las empresas?

El estudio, titulado De Islas de Datos a Organizaciones Inteligentes, advierte sobre una “paradoja de adopción”.

Es decir, aunque la mayoría de las empresas afirma haber implementado inteligencia artificial, la realidad es que menos del 1% consigue hacerlo de manera efectiva y escalable.

Los autores del informe, Marco Tristán, Johan Loría y Alberto Garnier, identifican tres causas principales detrás de este fenómeno:

La primera es la proliferación de pilotos en islas: proyectos desconectados como chatbots o modelos predictivos que no se integran con los procesos clave de la organización.

proyectos desconectados como chatbots o modelos predictivos que no se integran con los procesos clave de la organización. La segunda, las decisiones impulsadas por la moda tecnológica, donde las empresas invierten por tendencia más que por estrategia.

donde las empresas invierten por tendencia más que por estrategia. La tercera, los retornos difusos, con métricas centradas en eficiencia operativa que rara vez se traducen en impacto tangible.

¿Qué se debe hacer para sacarle más provecho a la IA?

Para revertir esta tendencia, los especialistas proponen un enfoque más integral: evolucionar hacia la inteligencia organizativa.

RELACIONADO Estos eran los mensajes con los que un chatbot llevó a un adolescente de 14 años al suicidio

Este concepto se refiere a la capacidad de una empresa para percibir los cambios en su entorno, tomar decisiones basadas en datos confiables y ejecutar acciones coordinadas que generen resultados medibles.

En este sentido, el informe propone cinco capas interdependientes para construir una organización realmente inteligente:

Datos confiables

Servicios de inteligencia

Orquestación de procesos

Supervisión humana

Gobernanza y control

Estas capas buscan garantizar que la tecnología no funcione como un accesorio, sino como una extensión estratégica del negocio.

Finalmente, el mensaje para las empresas fue claro: la inteligencia artificial no genera valor por sí sola. Para que tenga impacto real, debe estar alineada.