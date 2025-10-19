CANAL RCN
Tendencias

Las empresas se equivocan con la IA: ¿cómo evitar los errores que están frenando su crecimiento?

Expertos advierten que la clave no está en los modelos más potentes, sino en integrar bien los datos, procesos y decisiones.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 19 de 2025
03:52 p. m.
La fiebre por implementar inteligencia artificial ha llevado a cientos de empresas latinoamericanas a invertir millones en herramientas, algoritmos y modelos avanzados.

Sin embargo, un reciente informe elaborado por Loymark, reveló una realidad preocupante, y es que la mayoría de las organizaciones no está obteniendo beneficios reales de la IA, porque sus proyectos operan de manera aislada y sin conexión con los objetivos estratégicos del negocio.

¿Cómo evitar los errores con la IA en las empresas?

El estudio, titulado De Islas de Datos a Organizaciones Inteligentes, advierte sobre una “paradoja de adopción”.

Es decir, aunque la mayoría de las empresas afirma haber implementado inteligencia artificial, la realidad es que menos del 1% consigue hacerlo de manera efectiva y escalable.

Los autores del informe, Marco Tristán, Johan Loría y Alberto Garnier, identifican tres causas principales detrás de este fenómeno:

  • La primera es la proliferación de pilotos en islas: proyectos desconectados como chatbots o modelos predictivos que no se integran con los procesos clave de la organización.
  • La segunda, las decisiones impulsadas por la moda tecnológica, donde las empresas invierten por tendencia más que por estrategia.
  • La tercera, los retornos difusos, con métricas centradas en eficiencia operativa que rara vez se traducen en impacto tangible.

¿Qué se debe hacer para sacarle más provecho a la IA?

Para revertir esta tendencia, los especialistas proponen un enfoque más integral: evolucionar hacia la inteligencia organizativa.

Este concepto se refiere a la capacidad de una empresa para percibir los cambios en su entorno, tomar decisiones basadas en datos confiables y ejecutar acciones coordinadas que generen resultados medibles.

En este sentido, el informe propone cinco capas interdependientes para construir una organización realmente inteligente:

  • Datos confiables
  • Servicios de inteligencia
  • Orquestación de procesos
  • Supervisión humana
  • Gobernanza y control

Estas capas buscan garantizar que la tecnología no funcione como un accesorio, sino como una extensión estratégica del negocio.

Finalmente, el mensaje para las empresas fue claro: la inteligencia artificial no genera valor por sí sola. Para que tenga impacto real, debe estar alineada.

