Las empresas se equivocan con la IA: ¿cómo evitar los errores que están frenando su crecimiento?
Expertos advierten que la clave no está en los modelos más potentes, sino en integrar bien los datos, procesos y decisiones.
La fiebre por implementar inteligencia artificial ha llevado a cientos de empresas latinoamericanas a invertir millones en herramientas, algoritmos y modelos avanzados.
Sin embargo, un reciente informe elaborado por Loymark, reveló una realidad preocupante, y es que la mayoría de las organizaciones no está obteniendo beneficios reales de la IA, porque sus proyectos operan de manera aislada y sin conexión con los objetivos estratégicos del negocio.
¿Cómo evitar los errores con la IA en las empresas?
El estudio, titulado De Islas de Datos a Organizaciones Inteligentes, advierte sobre una “paradoja de adopción”.
Es decir, aunque la mayoría de las empresas afirma haber implementado inteligencia artificial, la realidad es que menos del 1% consigue hacerlo de manera efectiva y escalable.
Los autores del informe, Marco Tristán, Johan Loría y Alberto Garnier, identifican tres causas principales detrás de este fenómeno:
- La primera es la proliferación de pilotos en islas: proyectos desconectados como chatbots o modelos predictivos que no se integran con los procesos clave de la organización.
- La segunda, las decisiones impulsadas por la moda tecnológica, donde las empresas invierten por tendencia más que por estrategia.
- La tercera, los retornos difusos, con métricas centradas en eficiencia operativa que rara vez se traducen en impacto tangible.
¿Qué se debe hacer para sacarle más provecho a la IA?
Para revertir esta tendencia, los especialistas proponen un enfoque más integral: evolucionar hacia la inteligencia organizativa.
Este concepto se refiere a la capacidad de una empresa para percibir los cambios en su entorno, tomar decisiones basadas en datos confiables y ejecutar acciones coordinadas que generen resultados medibles.
En este sentido, el informe propone cinco capas interdependientes para construir una organización realmente inteligente:
- Datos confiables
- Servicios de inteligencia
- Orquestación de procesos
- Supervisión humana
- Gobernanza y control
Estas capas buscan garantizar que la tecnología no funcione como un accesorio, sino como una extensión estratégica del negocio.
Finalmente, el mensaje para las empresas fue claro: la inteligencia artificial no genera valor por sí sola. Para que tenga impacto real, debe estar alineada.