¿Cómo aprender a usar el nuevo Modo IA de Google para sacarle el máximo provecho?

Google ha dado un salto al lanzar el Modo IA en español a nivel mundial, transformando su buscador en una herramienta de indagación mucho más perspicaz y multifacética.

Esta experiencia, que integra las habilidades más avanzadas de la inteligencia artificial (IA), promete cambiar la forma en que los usuarios interactúan con la web.

¿En qué consiste el nuevo Modo IA de Google?

El corazón de esta innovación es una edición personalizada del potente modelo de lenguaje Gemini 2.5. diseñado para un razonamiento superior y la gestión de consultas multimodales, el Modo IA permite a las personas abordar preguntas que antes resultaban demasiado engorrosas para una búsqueda tradicional.

Los primeros datos recopilados son reveladores: los usuarios están articulando preguntas que son dos o tres veces más extensas que lo habitual.

Esto demuestra la capacidad de la IA para manejar solicitudes detalladas, facilitando tareas complejas como planificar viajes completos, comprender manuales o comparar múltiples productos y servicios en una sola interacción.

Esto incluso Google lo confirma: ya no se trata solo de encontrar un enlace, sino de obtener una respuesta estructurada y completa.

Herramientas que puede usar en el Modo IA de Google

Los usuarios ya no están limitados al texto, ahora pueden interactuar mediante la voz o, crucialmente, con imágenes.

Imagine fotografiar un gadget o una receta y preguntar instantáneamente cómo funciona o qué ingredientes le faltan.

Esto debido a su avanzada técnica de razonamiento conocida como query fan-out , que es un sistema que descompone una pregunta compleja en diversos subtemas y ejecuta varias búsquedas simultáneas.

Tips para maximizar la utilidad del nuevo Modo IA de Google

El verdadero valor de esta tecnología reside en cómo la utilicemos. Para sacarle el máximo provecho y convertirse en un experto en la nueva búsqueda, adopte estas estrategias:

¡Hola al detalle!

El error: buscar "Mejor coche eléctrico".

buscar "Mejor coche eléctrico". El acierto: preguntar "Compare los tres mejores coches eléctricos familiares de menos de 40.000 euros con una autonomía superior a 400 km, indicando el tiempo de carga y el espacio de maletero de cada uno."

La IA prospera con el contexto.

Consulte con imágenes y voz

Si ve un mueble que le encanta, tómele una foto y súbala para preguntar: "¿Dónde puedo comprar este sillón y cuáles son las combinaciones de colores más populares para una sala minimalista?"

Utilice la voz para consultas largas mientras cocina o conduce.

Encadene preguntas para profundizar

No se conforme con la primera respuesta. Use el resultado inicial como base. Si la IA le da un resumen de la física cuántica, pregunte inmediatamente después: "Ahora, deme un ejemplo cotidiano que ilustre el concepto de entrelazamiento cuántico."

Cree un diálogo, no un monólogo.

Use la IA como analista y planificador

Pídale que analice múltiples opciones o que genere planes estructurados.

Por ejemplo: "Cree una tabla comparativa entre tres programas de contabilidad distintos, resaltando la facilidad de uso, el costo de la suscripción mensual y las funciones de reporte que incluyen para una PYME."