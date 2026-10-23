El nuevo club de Guillermo De Amores después de su salida de Millonarios

Después de cerrar su etapa en el fútbol colombiano, Guillermo De Amores tiene una nueva oportunidad para continuar su carrera profesional. El guardameta uruguayo fue anunciado como refuerzo de Deportivo Maldonado, equipo de su país con el que firmó contrato hasta diciembre de 2027.

El fichaje le permitirá al portero regresar al balompié uruguayo y buscar continuidad, luego de una etapa en Millonarios en la que no consiguió afianzarse de manera permanente bajo los tres palos.

¿Dónde jugará Guillermo De Amores?

Deportivo Maldonado será el nuevo destino del arquero, quien llega con experiencia en el fútbol sudamericano y el desafío de ganarse un lugar en la formación titular.

La incorporación se produce en un momento en el que el club uruguayo busca fortalecer su portería. De Amores tendrá que adaptarse a su nuevo equipo y competir por minutos en una etapa clave para recuperar regularidad.

El contrato hasta finales de 2027 le da la posibilidad de consolidar un nuevo ciclo en su carrera, lejos de la presión que vivió en Bogotá.

¿Cómo fue el paso de De Amores por Millonarios?

El arquero llegó al conjunto embajador en 2025, en medio de la reorganización de la portería tras la salida de Álvaro Montero. Sin embargo, su paso por el equipo capitalino estuvo marcado por la competencia por la titularidad y los cuestionamientos de parte de la afición.

Finalmente, Millonarios y el futbolista acordaron terminar anticipadamente su vínculo, una decisión que se hizo pública en julio de 2026.

Aunque el uruguayo tuvo participación con el cuadro azul, no logró consolidarse como la primera opción durante toda su etapa en el club. Su salida abrió la puerta para buscar una alternativa que le permitiera sumar más minutos.

Con su llegada a Deportivo Maldonado, De Amores inicia un nuevo capítulo en el fútbol de su país. El reto será recuperar continuidad, responder a las expectativas de su nuevo club y demostrar que todavía puede ser una pieza importante bajo el arco.

Su regreso a Uruguay marca el final de su experiencia en Millonarios y el comienzo de una etapa en la que buscará relanzar su carrera.