¡Se cantaron la tabla! Yina Calderón y Mauricio Figueroa se enfrentan en La Casa de Los Famosos

El pasado 2 de febrero, La Casa de los Famosos Colombia fue escenario de una de las confrontaciones más intensas entre dos de sus participantes: la influenciadora Yina Calderón y el actor Mauricio Figueroa.

En un enfrentamiento que dejó a los espectadores en vilo, ambos protagonistas se enfrentaron en un tenso intercambio de palabras durante el posicionamiento, revelando diferencias irreconciliables entre ellos.

Yina Calderón se reveló con Mauricio Figueroa

El momento de tensión comenzó cuando Yina Calderón se acercó a Mauricio Figueroa durante el posicionamiento, un momento decisivo del reality. Sin rodeos, Calderón le expresó sus razones por las cuales consideraba que el actor no debía estar en La Casa de los Famosos Colombia. "Siento que usted está en el lugar equivocado, no entiendo qué hace acá", le dijo con dureza, dejándole claro que no entendía su participación en el programa.

La influenciadora no solo cuestionó su presencia, sino también la manera en que él había tratado a algunos de sus compañeros. De forma tajante, Yina le manifestó que su comportamiento no encajaba con el formato del reality y que, en su opinión, el espacio de Figueroa debería ser ocupado por otra persona: "Usted no entendió el formato del reality y siento que su lugar lo debería estar ocupando otra persona", afirmó.

Mauricio Figueroa le respondió a Yina Calderón

Ante las fuertes declaraciones de Calderón, Mauricio Figueroa no tardó en ofrecer una respuesta igualmente directa, pero manteniendo la calma. De manera respetuosa, le dijo que, aunque valoraba su opinión, sus comentarios no le afectaban en absoluto, ya que él ya conocía la naturaleza de la personalidad de Yina. "Respeto su concepto, aunque venir de usted no me lastima, porque está acostumbrada a pordebajear a las personas sin conocerlas y vive de destruir personas", le respondió con firmeza.

La respuesta del actor no pasó desapercibida, y Yina, sin perder la oportunidad de devolver la provocación, contestó con ironía: "Qué bien está enterado de mi vida, don Mauricio". El intercambio dejó claro que la enemistad entre ambos había quedado establecida de manera definitiva.

Reacciones divididas en redes sociales

Este enfrentamiento en La Casa de los Famosos Colombia ha generado una gran división de opiniones entre los seguidores del programa. Algunos apoyan a Mauricio Figueroa por su respuesta tranquila y respetuosa ante las críticas de Yina, mientras que otros se han alineado con la influenciadora, considerando que su valentía al enfrentar a Figueroa merece ser respaldada. Sin duda, este enfrentamiento ha agregado más drama y tensión al reality, dejando a los seguidores con ganas de ver cómo se desarrolla esta enemistad en los próximos episodios.

La rivalidad entre Yina Calderón y Mauricio Figueroa es solo uno de los muchos conflictos que han caracterizado esta temporada de La Casa de los Famosos Colombia, un reality que sigue capturando la atención de los televidentes y manteniendo a los participantes bajo la lupa del público.