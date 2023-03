Video: Rauw Alejandro le pidió matrimonio a Rosalía y así fue la emotiva reacción de la artista

El momento esperado por muchos fanáticos de Rauw Alejandro y Rosalía finalmente llegó. La pareja ya lleva más de 2 años juntos y, este 24 de marzo, además de lanzar un EP con tres canciones, también se conoció que ambos irán juntos al altar.

Justamente, la revelación sobre la pedida de mano por parte del puertorriqueño se conoció a través del video de una de las canciones: ‘Beso’, que es básicamente un compilatorio con los diferentes momentos que han vivido juntos en los últimos años.

¿Cómo le pidió matrimonio Rauw Alejandro a Rosalía?

Durante el transcurso de su relación, ambos artistas han mantenido cierto nivel de hermetismo y han preferido reservar varios aspectos de su amor. Sin embargo, en esta oportunidad celebrando su aniversario le dieron una sorpresa que llamó la atención de sus fanáticos alrededor del mundo.

Al final del videoclip música, aparece Rosalía visiblemente emocionada y con algunas lágrimas de felicidad en sus ojos. Posteriormente, la española y ganadora de Grammy muestra su anillo de compromiso. "Ay, dios mío. Y todo el rímel aquí corrido. Te amo...,", dice.

En menos de 18 horas, el video de esta pareja completa más de 4 millones de reproducciones y en uno de los comentarios el artista boricua comentó "Tu eres el exponente infinito la “x” y la “+” te queda pequeña la luna".

Un acuerdo por fortalecer la relación

La relación sentimental entre Rauw Alejandro y Rosalía se hizo pública desde el momento en el que se besaron en medio de la ceremonia de “Los 40 Music Awards”, que tuvo lugar a finales de 2021 en España y el 'streamer' Ibai Llanos fue el principal testigo de este momento.

Es más, en una reciente entrevista que tuvieron con el creador de contenido, la pareja comentó que antes de lanzar un proyecto musical juntos o divulgar cualquier información relacionada con su relación, primero optaron por fortalecer las bases de su relación.

“(...) Fue conocerte y me cambió un poco la situación. Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tú para mí fuiste la primera vez que no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido”, puntualizó Rosalía en la entrevista mencionada.

Hasta el momento, no se conoce cuándo será la fecha exacta del matrimonio, pero varias personalidades del mundo del entretenimiento y la industria musical han celebrado que finalmente haya decidido unir sus vidas. "Viva el amor", dijeron algunos.