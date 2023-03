El hombre estadounidense que lleva 20 años sin utilizar zapatos: así lucen sus pies

¿20 años sin usar zapatos? Sí, esto es lo que ha hecho el estadounidense Joseph DeRuvo Jr durante todo este tiempo. Pero, no es cuestión de capricho, sino que el tamaño de sus juanetes no le han permitido utilizar calzado.

Este juanete, un abultamiento en la base de la articulación del dedo gordo, ha sido el motivo por el que le ha tocado estar descalzo por varios años. DeRuvo nunca usa zapatos, ni siquiera en el invierno del estado de Connecticut, Estados Unidos, donde reside.

Todas las mañanas sale de su casa hacia la panadería sin zapatos y llama la atención del vecindario. Joseph DeRuvo con 59 años y quien es fotógrafo de profesión, sabe que a muchas personas no les gusta la forma en que asume el tema de sus pies, pero asimismo es consciente que utilizar zapatos no es una opción.

“Cuando me miran, dicen: ‘eso no está bien’. Pero, ya sabes, vas a la playa y hay puestos de comida donde comes y estás descalzo y, estás prácticamente desnudo y la gente parece estar de acuerdo con eso... La gente se engaña”, le dijo a un medio internacional.

El motivo de estar descalzo

Además del problema de los juanetes, manifiesta que ha decidido estar descalzo porque sufre de ansiedad y tener los pies en contacto directo con la tierra, lo hace sentir más tranquilo. Señala que cuando sus pies tocan el suelo siente mucha paz.

Por otro lado, también dice que tiene una razón más religiosa. “(En la) historia del Antiguo Testamento, Dios está hablando a Moisés desde la zarza. Dios dice: ‘Esta tierra es santa’”, dice, haciendo referencia a que, desde ese punto de vista, es adecuado tocar la tierra con los pies. “Me aferro a eso (esa idea) y trato de llevarlo lo más lejos posible”, explica.

El día a día de Joseph DeRuvo

Dirigirse a un local comercial y estar siempre sin zapatos es algo que sorprende a todos. Cuenta que cuando va a chequeos médicos siempre le revisan sus pies y tobillos, pero afortunadamente todo anda bien. Dice que se asombra porque los galenos nunca encuentran alguna complicación, incluso, afirman que su pulso en el tobillo es más fuerte que el de la mayoría de las personas.

Caminar sin nada en los pies parece algo difícil. Por esto, al movilizarse es consciente del terreno para evitar ocasionar heridas. Vale aclarar que en muy pocos casos sí decide usar tenis, por ejemplo, cuando está soldando en su taller y está en el gimnasio.

Así pues, son varios los motivos que han generado a que este estadounidense no utilice zapatos y, en algunos casos, ha sido víctima de discriminación. Se conoció que en una oportunidad intentó ingresar a un supermercado y el gerente le pidió retirarse. Si bien esto parece extraño, lo importante es que su salud está al 100 %.

La revista de noticias Inside Edition lo entrevistó y Joseph DeRuvo apuntó que a veces, aunque siempre tiene cuidado, pisa elementos indeseados como un pedazo de metal que una vez se le quedó incrustado.