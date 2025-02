El consejo de Tatiana Angulo Fernández para las aspirantes a ser reinas del Carnaval de Barranquilla

¡Barranquilla está de fiesta! del 1 de marzo de 2025 al martes, 4 de marzo de 2025 se llevará a cabo el icónico Carnaval de Barranquilla.

Como una de las primeras acciones que da inicio a esta importante fiesta del atlántico colombiano será coronada la reina del Carnaval, título que en este 2025 le corresponde a Tatiana Angulo Fernández de Castro.

Esto fue lo que Tatiana Angulo Fernández de Castro dijo en A lo que Vinimos de Noticias RCN.

¿Por qué es tan importante esta noche de coronación, Tatiana?

Bueno, porque ya marca inicio a las festividades, al Carnaval de Barranquilla, que es del 1 al 4 de marzo, pero ya se corona la reina. Una noche de verdad que es de sueño para mí. He estado teniendo este sueño toda mi vida y por fin se hace realidad.

Cada año cada reina tiene un show, ¿cuál será el tuyo y a quién le vas a rendir homenaje?

Es un show con más de 400 artistas en escena con la dirección a cargo de Pedro Díaz y Mónica Lindo.

Se llama Sinfonía del Carnaval y rinde tributo a estos hacedores, músicos del Carnaval de Barranquilla, que gracias a ellos tenemos un ritmo al que bailar y al que cantar.

¿De dónde nace ese amor por el Carnaval, Tatiana?

Como toda barranquillera desde muy joven he soñado ser reina del Carnaval de Barranquilla. Mi familia es muy unida y es muy, muy, pero muy carnavalera.

Entre mi familia he crecido con mi abuela que fue reina del Carnaval, Lucía Ruiz en 1955. De hecho este año cumple 70 años de haber sido reina y ahí fue donde yo dije, "No, yo quiero eso, tal cual vivir el Carnaval siendo la reina del Carnaval, la embajadora de esta fiesta que tanto me apasiona."

¿Cuál es ese mensaje para las demás barranquilleras que también quieren ser reinas?

A todas las barranquilleras que sueñan con ser soberana del Carnaval; que sigan soñándolo y que no permitan que nadie les diga lo contrario, cuando uno lucha por lo que uno quiere, uno lo logra contra viento y marea.

Por tal quiero que se acuerden de mí por haber sido una reina entregada al pueblo barranquillero y que exaltó el legado bacano de todas las familias.

Eso significa aquello que hace parte de la familia, de la manera de educar e inculcar nuestra cultura en su círculo, en su núcleo.