Green Day hizo historia en Bogotá: así fue la inauguración de Vive Claro Distrito Cultural

Con un concierto histórico de Green Day, más de 40 mil fanáticos se reunieron para celebrar la apertura de este espacio que promete transformar la industria del entretenimiento en Colombia y posicionar al país como referente de grandes giras internacionales en América Latina.

Vive Claro Distrito Cultural abrió sus puertas con Green Day

El pasado 24 de agosto Bogotá escribió una nueva página en su historia cultural con la apertura de Vive Claro Distrito Cultural, un recinto diseñado para conciertos, festivales y eventos internacionales. La inauguración estuvo a cargo de Green Day, una de las bandas más icónicas del punk rock mundial, que llegó a Colombia en el marco de The Savior Tour.

Con la energía que los caracteriza, los californianos ofrecieron un show inolvidable frente a más de 40 mil asistentes que corearon sus himnos durante casi dos horas. Esta fue la tercera vez que la agrupación visitó el país, luego de sus presentaciones en 2010 y 2017.

Un escenario que transforma la industria cultural en Colombia

La llegada de Vive Claro Distrito Cultural representa un antes y un después para el entretenimiento en vivo. De acuerdo con Luz Ángela Castro, directora de OCESA Colombia, el recinto nace con el propósito de redefinir la experiencia de los conciertos en el país:

Recibir a Green Day en este marco es la prueba de que este espacio está listo para experiencias de talla internacional y para dejar una huella imborrable en la memoria de los fans

El proyecto contó con el respaldo de Páramo Presenta, Move Concerts y OCESA Colombia, con boletería operada por Ticketmaster, marcando un hito para la producción de espectáculos en la región.

Impacto económico y turístico de los grandes conciertos

Más allá de lo musical, la apertura del recinto también fortalece la economía y el turismo cultural. Según cifras del sector, el entretenimiento representa el 4,4% del PIB colombiano, y cada concierto en Vive Claro puede generar más de 2,5 billones de pesos en derrama económica, además de la creación de entre 1.800 y 2.500 empleos temporales por evento.

La inauguración atrajo no solo a fanáticos de diferentes ciudades del país como Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, sino también a visitantes internacionales de Ecuador, Perú, Panamá y México, consolidando a Bogotá como destino cultural de talla mundial.

Bogotá entra en la ruta de las grandes giras internacionales

Con Vive Claro Distrito Cultural, la capital colombiana se suma a la lista de ciudades latinoamericanas con escenarios de primer nivel, al mismo nivel que Ciudad de México, São Paulo y Buenos Aires.

El recinto fue diseñado bajo criterios de sostenibilidad y tecnología de punta, lo que lo convierte en un espacio multipropósito preparado para recibir a los artistas más importantes del mundo.

En los próximos meses, Bogotá será escenario de un calendario histórico de conciertos con artistas como Kendrick Lamar, Blessd, Guns N’ Roses, Linkin Park y el esperado debut de My Chemical Romance en Colombia.