Así se vivió el concierto de Green Day en el nuevo espacio musical de Bogotá

Green Day volvió al país, después de ocho años, para llenar de emoción y música a sus más fieles fanáticos de la capital. Su presentación estuvo llena de sorpresas para sus más files fanáticos, pues, pese a la lluvia y condiciones climáticas que marcaron la jornada, miles de asistentes manifestaron vivir el “mejor concierto de sus vidas”.

Green Day en Bogotá 2025

La banda norteamericana que marcó a varias generaciones con sus icónicas canciones llegó al Vive Claro para convertirse en la primera agrupación musical en llenar este espacio de más de treinta mil fanáticos que hicieron vibrar el lugar con sus saltos, gritos y ovaciones para los intérpretes de ‘Holiday’.

Los fanáticos del rock reportaron una jornada llena de emoción y nostalgia, pues el vocalista Billie Joe Armstrong no dudó en llevar puesta la bandera de colombia en sus hombros para agradecer por la gran acogida del público colombiano.

Así mismo, otro de los momentos más especiales de la jornada se llevó a cabo cuando Armstrong invitó a una fanática a subir al escenario para que también pudiera cantar la canción que estaban tocando en aquel instante.

El concierto generó gran conmoción entre sus asistentes, pues el show también se tomó las redes sociales al viralizarse imágenes en las que se observa como la fuerza de los saltos del público generaron que varias de las lámparas de iluminación se movieran levemente.

Lluvia de comentarios para el primer concierto en el Vive Claro

Por supuesto, la jornada estuvo marcada por cientos de reacciones entre fanáticos, asistentes al show y habitantes de los barrios aledaños al lugar de la presentación. Aunque las autoridades reportaron calma durante el concierto, algunos internautas compartieron su preocupación por los altos niveles de la música que se llegaron a escuchar en barrios como Pablo Sexto, Salitre, La Esmeralda, entre otros.

Pese a los comentarios, varios asistentes exaltaron la gran organización que se prestó por parte de los organizadores del evento ya que recalcaron el orden durante el ingreso y la salida del concierto, entre otros factores de logística.

Otro de los puntos a recalcaron que varios asistentes fue la amplia cobertura que obtuvieron durante la presentación ya explicaron que conservaron la señal en sus respectivos teléfonos móviles.