Revelan el posible listado de canciones para el próximo concierto de Ryan Castro en Bogotá

El antioqueño ha generado gran expectativa tras su próxima presentación en la capital.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
04:02 p. m.
Ryan Castro ha sorprendido a sus más fieles fanáticos del país al anunciar, en los meses más recientes, la fecha oficial de su nuevo concierto con el que pondrá a vibrar nuevamente a su público capitalino.

Por esto, sus oyentes han estado al tanto de todos los detalles de su show, que se llevará a cabo el próximo 31 de octubre en el coliseo Medplus.

Lista de canciones para el concierto de Ryan Castro

El antioqueño ha hecho historia al conseguir uno de los "sold out" más rápidos para su show en la capital. El evento no solo promete ser la mejor fiesta para la noche de Halloween ya que también se celebrará el más reciente lanzamiento del álbum ‘Hopi Sende’ con el que el dancehall, el reggae y el reggaetón se vuelven una interesante fusión para darle vida a 13 canciones.

Tras los más recientes shows que Castro ha realizado, en diferentes países, los fanáticos han viralizado una posible lista de canciones que serían interpretadas por el artista. Dentro del posible set list se encuentran algunos de sus sencillos más emblemáticos y varias colaboraciones.

  • Sendé
  • Rebecca
  • Parte y choque
  • So
  • Sanka
  • Bombastik
  • Dónde
  • Bababad Remix
  • FDSR
  • Oficial
  • Corazón roto
  • Lejanía
  • Ojalá
  • Gata G
  • Yo viendo
  • Ay ome
  • Mil vidas
  • Mujeriego
  • Menos el cora
  • El pichón
  • El ritmo que nos une
  • Ghetto star
  • Wasa wasa
  • Nivel del perreo
  • Godiva
  • Noche en Medellín
  • Monastery
  • +57
  • Jordan
  • Quema
  • Malory / Bababad remix

Aunque dicho listado aún no es oficial, se espera que el artista también incluya algunas de sus canciones más exitosas de su nuevo álbum como ‘Botafo’, ‘Ay mi papá’, ‘Sai’, entre otras.

Información relevante para el concierto de Ryan Castro en Bogotá

El evento se llevará a cabo el viernes 31 de octubre en el Coliseo Medplus, ubicado en la calle 80 por la vía a Cota. Dentro de las principales recomendaciones se recomienda que los asistentes lleguen con el suficiente tiempo de anticipación a raíz de la fuerte congestión vial que se presentará en la vía.

La apertura de puertas se hará a partir de las 6:00 p.m. y no se permitirá el ingreso de sombrillas, comida, bebidas, entre otros objetos que puedan ocasionar lesiones. Se recomienda llevar celulares con carga o hacer uso de baterías recargables de uso portátil.

