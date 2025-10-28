¿Un plato sencillo?: este fue el eliminado de la noche en MasterChef Celebrity

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 cerraron un ciclo más en la competencia con la eliminación de uno de sus jugadores. Ante la emoción de conocer a los 8 cocineros, que se mantienen en la competencia, la salida de una celebridad generó bastante nostalgia entre todos los asistentes del programa.

Reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia

Carolina, Raúl, Ricardo y Alejandra se enfrentaron en un nuevo reto de eliminación en el que tuvieron el principal objetivo de hacer uso de diferentes tipos de sal. El destino fue hacer un platillo libre que les permitiera hacer sobresalir los diferentes aprendizajes que han obtenido durante la competencia.

Por esto, todos los cocineros optaron por realizar sus mejores preparaciones para sorprender el paladar de los tres jueces. Raúl fue el primer participante en pasar al atril al presentar un ceviche que tuvo algunas falencias de sal. Por su parte, Alejandra presentó unos extraordinarios rollos de zanahoria con mariscos.

Ricardo presentó un crepe de pollo con tocino que generó una seria discusión sobre la ausencia de su salsa, pues decidió no agregarla a su preparación ya que había quedado espesa.

Finalmente, Carolina Sabino presentó un seco de pollo ecuatoriano que se llevó grandes elogios por parte de los chefs ya que resaltaron el balance del mismo, la autenticidad de su salsa y los sabores que combinó. Por esto, se llevó el auténtico cachete del chef Jorge Rausch.

¿Quién fue el eliminado de la noche?

Aunque los cuatro platillos fueron resaltados, los tres chefs decidieron que Carolina Sabino debía subir, de manera inmediata, al balcón tras haber obtenido el mejor resultado del reto.

Seguido de la gran noticia para la actriz, los jueces tuvieron que deliberar para dar a conocer el nombre del participante que no ingresaría al top 8 de la competencia. Por esto, la respuesta fue clara al decidir que Ricardo Vesga era la celebridad que debía abandonar la competencia.

Ante las explicaciones ofrecidas, las lágrimas no se hicieron esperar en la cocina ya que la presentadora, los chefs y los cocineros exaltaron, no solo su talento culinario, sino que también la calidad humana del reconocido actor.