VIDEO| La Liendra se infiltró en zona de prostitución: "Casi me disparan"

La Liendra se infiltró en una zona de prostitución en Medellín ingresando encubierto y su documental ya es viral en las redes sociales. El influencer colombiano utilizó una peluca y barba falsa para evitar ser reconocido mientras registraba el entorno con cámara oculta.

¿Qué hizo La Liendra en zona de prostitución en Medellín?

Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, anunció que su proyecto busca documentar la realidad de la prostitución en Medellín desde adentro. Para lograrlo, decidió ingresar a una de las zonas más sensibles de la ciudad sin revelar su identidad.

“Queremos meternos hasta lo más profundo para no hablar, sino vivirlo y documentarlo”, explicó en sus redes sociales antes de iniciar la grabación.

El creador aseguró que el objetivo no es exponer a personas ni mostrar rostros, sino evidenciar una problemática social que, según él, pocas veces ha sido abordada desde esta perspectiva.

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Durante el registro, el influencer admitió sentir temor debido a las restricciones que existen en estos sectores frente a la grabación de contenido.

No les voy a mentir que estoy un poco asustado porque en estas zonas no se puede grabar, está prohibido y lo que nosotros queremos hacer es meternos hasta lo más profundo donde créanme que una persona pública no puede ingresar, dijo.

¿Qué pasó con La Liendra durante la grabación en zona de prostitución?

Horas después de iniciar el recorrido, la situación se tornó tensa. En uno de los videos compartidos, se observa cómo un hombre en motocicleta lo intercepta y lo confronta por estar grabando en la zona.

En el audio se escuchan advertencias directas, en las que el sujeto le exige explicaciones y lanza amenazas, lo que obligó al influencer a retirarse del lugar.

¿Cuál es la cuestión con las peladas, marica. Las peladas del barrio me están diciendo que no hace sino grabarlas. Haciendo preguntas raras. No, no, marica. Necesitamos, que me dé información, huevón, porque entonces así me toca estallárselo, le dijeron a La Liendra.

El hecho generó reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios destacaron la iniciativa de mostrar una realidad social, mientras otros cuestionaron los riesgos y la forma en que se llevó a cabo.

Este video abrió el debate en redes sociales sobre los límites del contenido digital y los riesgos de documentar problemáticas sociales en contextos sensibles.