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Bogotá vibrará con las leyendas del vallenato: últimas entradas para una noche única

Bogotá vivirá una noche llena de nostalgia con las leyendas del vallenato. Conozca cómo comprar las últimas boletas y no quedarse por fuera del concierto.

Noticias RCN

marzo 21 de 2026
11:17 a. m.
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Bogotá se prepara para una noche cargada de nostalgia, emociones y clásicos del vallenato. El próximo 27 de marzo llegará a la capital el espectáculo “Las Leyendas del Vallenato”, un concierto que reunirá a algunas de las voces más representativas del género en un mismo escenario.

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El evento se realizará en el Centro de Eventos Mundo Aventura y promete poner a cantar a miles de asistentes de principio a fin.

La expectativa ha sido tan alta que la boletería está a punto de agotarse, lo que confirma el fuerte interés del público por este tipo de shows en la ciudad.

Este encuentro no solo convoca a los amantes del vallenato costeño, sino también a quienes disfrutan del romanticismo y la historia musical que ha marcado generaciones.

Las leyendas del vallenato que estarán en Bogotá

El concierto contará con artistas que han dejado huella en el género. Entre ellos, Alex Manga, recordado por su paso por Los Diablitos; Jean Carlos Centeno, quien brilló como voz del Binomio de Oro; y Hébert Vargas, con éxitos que marcaron época.

También estarán Miguel Morales, una de las voces más emblemáticas del vallenato romántico, y Daniel Calderón & Los Gigantes, quienes mantienen viva una tradición musical que ha conquistado al país.

La producción promete un show lleno de clásicos, con una puesta en escena de alto nivel. “Será una experiencia cercana, emotiva y llena de energía”, destacaron los organizadores.

Últimas boletas: precios y cómo comprar

A pocos días del evento, aún quedan algunas entradas disponibles en diferentes localidades. Los precios varían según la experiencia que se quiera vivir:

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  • Mesa VIP: $109.000
  • Palco oro: $319.300
  • Palco plata: $258.800
  • Palco leyendas: $368.800
  • Palco bronce: $212.700.

Los organizadores recomiendan adquirir las boletas lo antes posible, ya que el evento está cerca de llenarse.
“Las Leyendas del Vallenato” se perfila como uno de los conciertos más esperados del mes en Bogotá, una oportunidad única para revivir grandes canciones y disfrutar de una noche inolvidable al ritmo del acordeón.

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