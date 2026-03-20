CONFIRMADO: ¡exparticipante de esta temporada regresará de manera INESPERADA a La Casa de los Famosos Colombia!

En la noche de este viernes 20 de marzo, no solo se presentarán los detalles de la prueba de beneficio y castigo, sino que habrá un regreso inesperado a La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Los participantes están a la expectativa de conocer cómo se verán beneficiados o castigados, pero no se esperan su reencuentro con un famoso que compartió con ellos hace muy poco tiempo.

¿Quién será el exparticipante que volverá a estar en la 'casa más famosa del país'? ¿Qué mensajes llevará? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Nicolás Arrieta regresa a La Casa de los Famosos Colombia 2026

A través del Instagram oficial de La Casa de los Famosos Colombia 2026, ya se confirmó que Nicolás Arrieta ingresará en la noche de este viernes.

"Nicolás vuelve con un mensaje para todos los famosos. ¿Lanzará 'bombitas'?", se comenzó expresando en una imagen.

"Nicolás Arrieta regresa a La Casa de los Famosos Colombia con un congelado que seguro dejará seco a más de uno. ¿Qué crees que dirá?", se complementó en el mismo post.

¿Qué ha manifestado Nicolás Arrieta tras su salida de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Después de que Nicolás Arrieta quedó eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, indicó que vivió una de las experiencias más reconfortantes de su vida y que, tras compartir con sus compañeros, obtuvo varias enseñanzas.

Además, el famoso youtuber también dejó claro que se siente orgulloso de su proceso, pero que no regresaría como participante debido a que el público fue el que tomó la decisión.

Tenga presente que todo lo que ocurra tras el ingreso de Nicolás Arrieta a La Casa de los Famosos Colombia 2026 lo podrá ver a través de las transmisiones de la App del Canal RCN o de la señal principal.