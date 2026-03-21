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Millonarios tendrá baja sensible en su delantera para el duelo con Once Caldas: esto pasó

Los embajadores anunciaron la dura baja de este jugador.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

marzo 21 de 2026
09:45 a. m.
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Las alarmas se encendieron en la casa del "Embajador". En la previa del crucial encuentro ante Once Caldas por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I, Millonarios confirmó una noticia que trastoca los planes del técnico Fabián Bustos: Leonardo Castro, el goleador y motor del ataque albiazul, no será parte de la delegación que viaje a Manizales debido a un inconveniente físico de último momento.

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El club capitalino emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales donde detalló que, tras la última sesión de entrenamiento, el atacante caucano reportó molestias que obligaron a la intervención inmediata del departamento médico.

Este es el parte médico de Millonarios

Según el reporte entregado por la institución, Castro presenta una carga muscular que, si bien no parece ser una rotura de fibras de gravedad, requiere de reposo absoluto para evitar que evolucione hacia una lesión que lo margine por un tiempo prolongado.

"Millonarios FC informa que el jugador Leonardo Castro presenta una carga muscular y, por estricta prevención del cuerpo médico, no será tenido en cuenta para el partido frente a Once Caldas. El jugador ya inició trabajos de recuperación", dicta el informe oficial.

Esta decisión "preventiva" busca cuidar la integridad del delantero de cara al remate del torneo local y, especialmente, para el inicio de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde Millonarios compartirá el Grupo C con rivales de peso como Sao Paulo, Boston River y O'Higgins.

Las opciones de Fabián Bustos ante la baja de Castro

La baja de Castro se suma a un hospital que parece no dar tregua en la sede de Xcoli. Con la ausencia confirmada de Leo, el estratega argentino deberá buscar soluciones inmediatas en un frente de ataque que ya extraña la presencia de Radamel Falcao García, quien continúa en su proceso de reacondicionamiento físico tras una lesión en los isquiotibiales sufrida en febrero.

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Para el duelo en el Estadio Palogrande, las opciones apuntan a:

  • Rodrigo Contreras: El argentino, quien viene de anotar ante Atlético Nacional, asumirá el rol de referente de área.
  • Beckham David Castro: Una alternativa por las bandas para ganar profundidad.
  • Jorge Cabezas Hurtado: El joven delantero que busca minutos para consolidarse.

Además de la baja ofensiva, el equipo tampoco contará con el defensor Sergio Mosquera, quien sufrió una lesión en el pectoral superior durante el pasado "clásico" ante Nacional, lo que obligará a realizar ajustes en la zona posterior con Édgar Elizalde.

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