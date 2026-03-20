Paola Jara habló de la pérdida de sus bebés: conmovedor testimonio

Paola Jara, la reconocida cantante de música popular, cumplió el sueño de ser mamá en noviembre de 2025.

Sin embargo, antes de tener a Emilia en sus brazos, la artista vivió dos momentos muy difíciles debido a que, según ella misma ha revelado, tuvo dos embarazos fallidos.

De hecho, hubo una época en la que Paola Jara decidió no seguir intentando quedar embarazada y, por lo tanto, en las últimas horas, en el pódcast 'Simplemente Cris', ella volvió a abrir su corazón para hablar de sus pérdidas.

Esto dijo Paola Jara acerca de las pérdidas de sus bebés

Paola Jara, en el diálogo con el pódcast 'Simplemente Cris', indicó que las pérdidas fueron muy dolorosas y que solo pudo sobreponerse con la presencia de Dios en su vida.

"Yo siento que si no estás con Dios, todo se te vuelve más grande. Fue algo muy fuerte y me cogieron en unos momentos inesperados. Uno fue en Chile, que estábamos en plena promoción, en una toma de fotos antes de un show, y comencé a sentirme muy mareada y a ver estrellitas. Fue muy doloroso, pero tenía que continuar", expresó.

"La segunda fue precisamente el día que Jessi hizo el Movistar en Bogotá y yo cantaba esa noche con él. En la tarde me tocó irme a la clínica de urgencias porque empecé con un sangrado, pero no podía angustiarlo. Me tocó cantar ese día y nadie sabía nada porque me quedé calladita", añadió.

Ese fragmento de la entrevista se puede ver desde el minuto 21:

¿Paola Jara está embarazada por segunda vez?

En los últimos días, los internautas han rumorado que Paola Jara podría estar embarazada por segunda vez después de que Jessi Uribe publicó un video besando su vientre.

Sin embargo, el mismo intérprete de 'Si me ven llorando', en una caja de preguntas de Instagram, aseguró que no es así debido a que él ya se operó.