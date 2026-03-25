Confirman el remake de la película ‘Si yo tuviera 30’: ¿quiénes serán sus nuevos protagonistas?

Hay gran conmoción entre la comunidad cinéfila ya que Netflix confirmó que le apostará al remake de la famosa película ‘Si yo tuviera 30’. Considerada como uno de los mayores clásicos, esta contó con la participación de grandes actores como Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer, entre otros.

Sin embargo, para este reboot la protagonista original volvería a la producción como productora ejecutiva y no como el personaje principal de la historia.

RELACIONADO Karol G llevará a dos fanáticos a su próxima presentación en el Coachella 2026

¿Quiénes serán los protagonistas de la nueva versión?

Se trata de los actores Emily Barder y Logan Berman, quienes le darán vida a Jenna Rink y Matt Flamhaff en sus etapas adultas siguiendo la línea tradicional de la trama original. Bajo la dirección de Brett Haley, este nuevo formato sería una de las más grandes apuestas del realizador, quien también hizo la adaptación de la película ‘People We Meet On Vacation’.

Por medio de un comunicado dirigido a la prensa, Haley manifestó su gran entusiasmo por asumir la responsabilidad de volver a traer a las pantallas una de las historias de amor y comedia que hoy se siguen considerando como una de las favoritas para los fanáticos.

“13 Going on 30 es una de esas raras películas perfectas. Divertida, emotiva, profundamente humana, con interpretaciones inolvidables de Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer. Soy un fan desde hace mucho tiempo, así que asumir esta reinterpretación conlleva una enorme responsabilidad”, explicó el hombre.

Pese a que se desconocen mayores detalles sobre los cambios que tendrá la trama, Haley también exaltó la importancia de contar con la participación de Jennifer Garner como un importante sello de aprobación para la nueva versión.

Por ahora, se desconocen detalles de la fecha en la que iniciarán las grabaciones por lo que se prevé que la película podría llegar a estrenarse para el año 2027. El guion de la nueva versión estará a cargo de Hannah Marks.

Una historia sin límites temporales

‘Si yo tuviera 30’ se ha consolidado como una de las películas favoritas de las generaciones de los dos mil, pues esta relata la historia de una adolescente de 13 años que siempre anheló la vida de una mujer de 30 que conceptualmente, desde las revistas que leía, eran vendidas bajo las facetas de coqueta y próspera.

Sin embargo, su poder de atracción la llevó a toparse con polvos mágicos que, al caer accidentalmente sobre su cabeza, la transportaron 17 años adelante. Con este salto temporal se dio cuenta que había logrado todo lo que pidió.

Sin embargo, durante su camino se estrella con su nueva realidad adulta ya que se ve forzada a asumir todas las responsabilidades que ahora posee con el cuerpo y vida de una mujer de 30 y la mentalidad de una niña de 13.